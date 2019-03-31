2019-03-31T10:46:07+03:00
Общество

Границы ТОР «Нефтехимический» в Приморье существенно расширили

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Милана СОКОЛ
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В Приморье увеличили территорию ТОРВ Приморье увеличили территорию ТОРФото: Милана СОКОЛ
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По инициативе Минвостокразвития России в Приморском крае увеличится площадь территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический». Соответствующее распоряжение накануне подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно официальной информации, размещенной на сайте правительства, к уже имеющимся землям добавлено 73 участка на территории Находкинского городского округа. Площадь объектов составила 981,34 гектара.

ТОР «Нефтехимический» создана 7 марта 2017 года. Два года назад постановлением правительства определены границы и виды экономической деятельности, при которой на выделенной территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. Присоединение новых участков связано с постройкой комплекса по производству минеральных удобрений на территории Находкинского городского округа. По оценкам экспертов, инвестиционный проект принесет больше 1500 рабочих мест и добавит в государственную казну до 2027 года больше 8 миллиардов рублей.

Справка

Всего в Приморье созданы четыре территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». В качестве резидентов ТОР в крае зарегистрировано 77 компаний. Особый правовой режим позволяет вести деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма, авиаперевозок, судостроения, рыболовства и логистики, обеспечивая проекты необходимой инфраструктурой и привлекая в регион новых инвесторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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