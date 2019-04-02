Пасха во Владивостоке 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
Пасха во Владивостоке 2019 начнется 28 апреля. На празднование администрация даже выделила один миллион рублей. Грядущее событие входит в список мероприятий, проходящих под эгидой «Русь изначальная». Редакция «Комсомольской правды» публикует программу мероприятий, а также информацию о том, куда можно сходить и на что посмотреть.
Пасхальное гуляние на Центральной площади Владивостока
Стоимость: бесплатно.
Где: Владивосток, Центральная площадь (памятник борцам за власть Советов.
Когда: 28 апреля.
Концерты
Пасхальный концерт в Соборе Пресвятой Богородицы
Стоимость: 400 рублей.
Где: Владивосток, улица Володарского, 22 строение 2, Тел. +7(423) 226-96-14.
Когда: 29 и 30 апреля в 19:00.
Фото: organ_125
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ИСТОЧНИК KP.RU