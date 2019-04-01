В Приморье из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр

Утром понедельника торговый центр в одном из приморских городов эвакуировали. Сотрудников и посетителей стражи порядка оперативно вывели на улицу, а на место происшествия приехали спецслужбы, которые оцепили здание. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

1 апреля началось для жителей города Уссурийска не совсем весело. Около 10 часов утра неизвестный сообщил по телефону о том, что ТЦ «Антарес», расположенный на улице Некрасова, 86, заминирован. К зданию сразу же прибыли полиция, пожарные, медики и даже ОМОН. Всех, кто находился в здании, оперативно вывели на улицу. Затем специалисты приступили к осмотру помещения.

Только по разговорам в толпе присутствующие догадались о том, что в ТЦ ищут бомбу.

- Говорят, позвонили и сказали, что в здании бомба, - рассказал один из участников инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/700444" frameborder="0"></iframe> Съемка очевидца с места происшествия. Видео: mark2_che.

К слову, местные уверяют, что каждый год в торговом центре происходит почти одно и тоже. Плюс ко всему, весомым поводом пошутить сегодня стал День смеха или, как символично его еще называют, День дураков - 1 апреля.

Все спецслужбы, которые выехали на проверку сообщения об угрозе объекту, никакой взрывчатки в здании не обнаружили. Эту информацию корреспонденту «Комсомолки» официально подтвердили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Теперь специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

- В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщили в ведомстве.