Полиция задержала шутника, сообщившего о минировании торгового центра в Уссурийске

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю вычислили первоапрельского шутника. Парень во всем сознался и подробно рассказал, почему решил разыграть стражей порядка, а вместе с этим и жителей Уссурийска. Теперь шутка может обернуться уголовным делом.

Как оказалось, о том, что в торговом центре «Антарес», якобы, находится бомба, в полицию сообщил 19-летний молодой человек. Такая идея пришла в голову шутнику как раз во время очередной попойки с другом. Судя по всему, во время пьянки ребята вспомнили о том, что сегодня День смеха. Чтобы в дальнейшем отвадить от себя все подозрения, парень воспользовался телефоном товарища.

В пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что ранее молодой человек уже имел судимость. Сейчас парень находится в отделе полиции, а следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно ранее, в понедельник, 1 апреля, в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил о заложенном взрывчатом устройстве в здании по адресу Некрасова, 86. К ТЦ съехались все спецслужбы: полиция, медики, пожарная и даже ОМОН. Специалисты оперативно вывели людей из помещения и приступили к осмотру. Заявленной бомбы никто так и не нашел.