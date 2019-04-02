Чем грозит недостаток кислорода в организме

Знаменитый древнегреческий целитель Гиппократ когда-то сказал: «Мы есть то, что мы едим». Но для реалий 21 века его высказывание стоит немного уточнить - «…что едим, и чем дышим». Жители мегаполисов постоянно сталкиваются с выхлопными газами, пылью и разными токсинами в окружающей атмосфере. В самые благоприятные моменты содержание кислорода в городском воздухе достигает лишь 15%, а в летнюю жару и в межсезонье может упасть до 10%. Достаточно ли этого для нормальной жизни? Те же динозавры, о причинах исчезновения которых ученые спорят много лет, насмерть бы задохнулись в городе, потому что жили в атмосфере, содержащей 35% кислорода. Наши же первобытные предки, охотясь на мамонтов, дышали 25% кислородом. Именно на такой воздух изначально ориентировала человеческое дыхание эволюция.

Что такое гипоксия, и чем она грозит

Не стоит удивляться, что современные горожане постоянно страдают от гипоксии - недостатка кислорода в организме. Ее признаки - бледность, одышка, учащенный пульс, шум в ушах, головная боль, сонливость, плохая переносимость стресса и физических нагрузок. При постоянном вдыхании загрязненного воздуха ослабляется иммунитет и возрастает риск онкозаболеваний. Гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, астма - весь этот букет недугов тоже во многом спровоцирован кислородным голоданием. Однако, самое опасное проявление гипоксии - дефицит кислорода у будущей мамы. Ей приходится дышать за двоих - плод активно растет, его клетки бурно делятся, сильно нуждаются в кислороде и остро реагируют на его недостаток.

Современные «таблетки» от гипоксии - кислородные баллончики

Термин «оксигенотерапия» или «кислородная терапия» возник еще в конце 18 века, когда люди впервые испробовали целебные свойства кислорода, выводя новорожденных из асфиксии. Но наибольшего развития эта отрасль медицины достигла во второй половине XX века, с появлением возможности массового производства медицинских приборов для кислородотерапии. Сегодня, в профилактических целях, оксигенотерапия показана практически каждому городскому жителю, а для будущих матерей она просто обязательна.

Но где же в современном мегаполисе найти глоток чистого, насыщенного кислородом воздуха? Даже для того, чтобы выехать на природу, придется несколько часов дышать выхлопными газами в транспорте.

Самое доступное средство борьбы с гипоксией на сегодняшний день - это экспресс-ингаляции из небольшого кислородного баллончика - компактного и простого в обращении. Например, баллончики производства нашей компании «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ», содержащие 90% кислорода, имеют размеры 6,5 см в диаметре и высоту от 24,5 см до 37 см в зависимости от насадки.

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С их помощью можно оперативно проводить процедуру кислородотерапии в любом удобном месте - транспорте, офисе, дома и даже приготовить кислородный коктейль. В отличие от таблеток, кислородные баллончики не имеют противопоказаний и не дают аллергических реакций. Вы легко сможете разместить компактный баллончик в стандартном пластиковом пакете, в ящике рабочего стола или в спортивной сумке, взяв ее на тренировку. О применении кислородных баллончиков при занятии спортом нужно сказать особо - вдыхание кислорода не только стимулирует обменные процессы, но и ускоряет восстановление после тренировок, даже если это была специальная гимнастика для беременных. Гарантийный срок использования нашего баллончика - полтора года с даты производства.

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Баллончики «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» имеют объемы от 9, 13 или 17 литров. Вы можете выбрать нужный в той комплектации, которая больше всего соответствует вашим запросам и ритму жизни. Например, при транспортировке жесткую маску для дыхания можно использовать вместо крышки баллончика. Мягкой маской удобно пользоваться дома или на работе, ну а насадке для кислородных коктейлей легко найдется применение не только в будни, но и на любом семейном празднике!

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