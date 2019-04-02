Парковка на Набережной Цесаревича во Владивостоке станет платной

Излюбленное место владивостокцев совсем скоро станет платным. Во вторник, 2 апреля, у въезда на парковку Набережной Цесаревича появилась табличка с не очень позитивным объявлением. По информации, в мае стоянка станет платной.

Так, в одном из популярных владивостокских пабликов появилась фотография, очень заинтересовавшая подписчиков. Несколько мужчин установил табличку, согласно которой теперь за парковку на стоянке Набережной Цесаревича придется платить деньги. Один час будет стоить 60 рублей, более трех часов - 200 рублей, и это оплата уже за сутки. Нововведения вступят в силу с 1 мая. Казалось бы, что это чья-то первоапрельская шутка. Однако автором объявления выступило акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод».

Такая табличка появилась на набережной сегодня, 2 апреля.

Общественность после такой новости разделилась на два лагеря, но недовольными в итоге остались все. Известно, что Набережная Цесаревича - любимая площадка для сбора местных автомобилистов, курильщиков кальянов и ночных тусовщиков. Судя по всему, такое решение администрация «Дальзавода» приняла именно из-за этих сборищ: после себя владивостокцы оставляют горы мусора.

С другой стороны, днем на Набережную приезжают семьи с детьми, и теперь им, судя по всему, тоже придется платить деньги за парковку. Здесь свое недовольство новыми правилами выразили мамочки. По их мнению, платной парковка должна быть только в вечерние часы.

Пока что с нововведениями не согласен никто. Более того, граждане недоумевают, почему ввести платную парковку владелец территории решил только сейчас. Редакция «Комсомольской правды» уже направила запрос в адрес АО «Центр судоремонта «Дальзавод».