«Дальзавод» о стоянке на Набережной Цесаревича: «Платите или паркуйтесь в другом месте»

Новость о том, что с 1 мая парковка на Набережной Цесаревича станет платной, оказалась не первоапрельской шуткой, а суровой реальностью. Общество восприняло нововведение не очень радостно и разделилось на два лагеря. Мамы маленьких детей считают, что плату за стоянку нужно вводить только в вечернее время, а ночные тусовщики и вовсе выступили против. Редакция «Комсомольской правды» выяснила, с чем связано такое решение, и как теперь изменится площадка.

С самой набережной ничего не случится, а вот на стоянке появится охраняемая платная автопарковка с видеонаблюдением. Одной из причин стали многочисленные жалобы владивостокцев на санитарное состояние площадки, а также на мусор и бардак, который после себя оставляют ночные тусовщики.

- Территория принадлежит «Центру судоремонта «Дальзавод», который каждый год тратит на благоустройство большие деньги. Туда входят и затраты на освещение, и уборка самой площадки. В конце концов, все это надо привести в порядок, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» информированный источник.

После того, как парковка станет платной, ночные сборища, вероятнее всего, прекратятся. На этой площадке теперь появится круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Даже несмотря на то, что местные жители против нововведений, на сегодняшний день это решение окончательное.

- Нежелающие платить могут оставлять свои автомобили как попало и без присмотра. Все понимают соотношения цен. 60 рублей за час в нашем городе, ну извините. Приехать на пару часов погулять с ребенком - в чем тут проблема, - заявил источник.

Каких-то альтернативных бесплатных парковочных мест для авто руководство «Дальзавода» предоставлять горожанам не планирует. Вся остальная часть - та, что для пеших прогулок – останется, как и прежде, в свободном доступе.

- Набережная останется набережной. Там никаких изменений не ожидается. Велосипедисты за парковку платить не будут, мопеды - это уже отдельный вид транспорта, - утчонил собеседник «КП».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что во вторник, 2 апреля, у въезда на бесплатную парковку несколько мужчин установили стенд с объявлением. С 1 марта парковаться на площадке бесплатно больше нельзя. Теперь за один час придется платить 60 рублей и так далее по нарастающей.

- Режим охраняемой автопарковки обеспечит безопасность транспортных средств, порядок на территории, позволит поддерживать ее санитарное состояние, исключит нарушения общественного порядка, вызывающие жалобы горожан, - говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Центра Анатолия Сердюка. - В настоящее время собственник несет все расходы по содержанию и санитарной уборке зоны отдыха на Набережной Цесаревича.