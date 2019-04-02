2019-04-02T12:54:21+03:00
Происшествия

Восьмиклассник из Владивостока умер после спортивных соревнований

Школьнику стало плохо во время соревнований, после чего он впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти подростка не удалось
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Подросток потерял сознание и впал в кому. Спасти его не удалось.Подросток потерял сознание и впал в кому. Спасти его не удалось.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во Владивостоке восьмиклассник впал в кому после спортивных соревнований. Несмотря на то, что прибывшие медики госпитализировали подростка в больницу, спасти его не удалось. По данному факту следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

12 марта в школе, расположенной в районе площади Луговой, проходили спортивные соревнования. После выполнения упражнений ученик 8 класса потерял сознание. Прибывшие медики госпитализировали подростка в больницу.

Состояние школьника резко ухудшилось, он впал в кому. Его жизнь почти две недели поддерживали при помощи искусственной вентиляции легких. 27 марта родители приняли решение отключить сына от аппарата.

Сейчас по факту смерти восьмиклассника следствие проводит процессуальную проверку. В свою очередь прокуратура Ленинского района Владивостока выясняет, действительно ли в этот день в спортзале не было медицинских работников, которые бы могли своевременно оказать помощь подростку.

Напомним, 8 февраля во Владивостоке в школе № 12 скончался 12-летний мальчик. Ему стало плохо прямо на уроке - он потерял сознание за партой. Мальчика пытались реанимировать почти полтора часа. К сожалению, вернуть ребенка к жизни не получилось. По предварительной версии, у школьника случилась внезапная остановка сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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