Восьмиклассник из Владивостока умер после спортивных соревнований

Во Владивостоке восьмиклассник впал в кому после спортивных соревнований. Несмотря на то, что прибывшие медики госпитализировали подростка в больницу, спасти его не удалось. По данному факту следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

12 марта в школе, расположенной в районе площади Луговой, проходили спортивные соревнования. После выполнения упражнений ученик 8 класса потерял сознание. Прибывшие медики госпитализировали подростка в больницу.

Состояние школьника резко ухудшилось, он впал в кому. Его жизнь почти две недели поддерживали при помощи искусственной вентиляции легких. 27 марта родители приняли решение отключить сына от аппарата.

Сейчас по факту смерти восьмиклассника следствие проводит процессуальную проверку. В свою очередь прокуратура Ленинского района Владивостока выясняет, действительно ли в этот день в спортзале не было медицинских работников, которые бы могли своевременно оказать помощь подростку.

Напомним, 8 февраля во Владивостоке в школе № 12 скончался 12-летний мальчик. Ему стало плохо прямо на уроке - он потерял сознание за партой. Мальчика пытались реанимировать почти полтора часа. К сожалению, вернуть ребенка к жизни не получилось. По предварительной версии, у школьника случилась внезапная остановка сердца.