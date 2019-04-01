От чистого берега до переработки мусора - юные экологи предлагают очистить побережье залива Ольги

«Комсомольская правда» - Приморье» продолжает знакомить читателей с участниками конкурса исследовательских проектов «Человек и природа». Один из них - проект «Чистый берег». Школьники из поселка Ольга уже не первый год не просто очищают прибрежную территорию, но и ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

Ольгинский район расположен на побережье Японского моря. Вся хозяйственная жизнь сосредоточена в прибрежной зоне. Это ведет к постоянному загрязнению берега, которое может привести к серьезным экологическим последствиям, в том числе к уничтожению биоразнообразия как прибрежной суши, так и морской среды. Ситуацию усугубляет и тот факт, что территория залива Ольги не имеет системы вывоза или переработки отходов. С каждым годом объем мусора лишь нарастает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/700878" frameborder="0"></iframe> Человек и природа. Проект "Чистый берег".

Участники проекта уже не первый год борются за чистоту залива. С октября 2014 года по июль 2018 они провели экоакции «Чистый берег» по исследованию загрязненности побережья. Полученные результаты позволили им сделать выводы о том, что нужно не только благоустроить поселок для предотвращения попадания мусора в море, но и активно применять меры административного регулирования. Речь идет о статусе водоохранной зоны территории рекреационного назначения - он позволяет администрации поселения инициировать проверки и предписывать штрафы.

Кроме того, юные исследователи предлагают прививать культуру раздельного сбора мусора и построить межмуниципальный комплекс твердых коммунальных отходов или мусороперерабатывающий завод.

Главное - считают молодые экологи - понимать, что мы сами являемся потенциальным источником ухудшения качества нашей среды обитания, нашего Японского моря.

Партнеры конкурса исследовательских проектов «Человек и природа»: Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания», Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко Российской академии наук, «Малый порт» (г.Находка), Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, государственное автономное учреждение профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», Московский государственный институт международных отношений.