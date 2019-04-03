15 апреля на сцене Академического театра Горького выступит Клара Новикова

Народная артистка России Клара Новикова - из тех юмористов, одно присутствие которой на сцене уже настраивает на оптимистичный лад. Ее жизнелюбие, любовь к зрителю и непревзойденное мастерство покорили миллионы людей во многих странах мира. Ее рассказы и монологи о женщинах-современницах, семейных отношениях - разговор обо всех в веселой, умной интонации и в невероятной причудливой форме, очень точно отражают нашу реальность сегодня.

Она - доктор, излечивающий грусть, тоску и одиночество. Она - непревзойденный мастер юмора, который так необходим сегодня!

Для истинных поклонников и настоящих ценителей хорошего юмора. Концерт Клары Новиковой - искры народного юмора и самые забавные истории от мастера удивительно смешных перевоплощений. Вашему вниманию будет предложена новая программа, включающая как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир, номера, так и проверенные временем убойные хиты.

Помните! Смех продлевает жизнь!