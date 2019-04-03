Все по одной цене: в школьных столовых Владивостока навели порядок

Цены на питание во всех школах Владивостока теперь будут одинаковы. Такое решение приняли специалисты управления образования при администрации города. Нововведения уже вступили в силу, и теперь питаться в школьных столовых стало гораздо дешевле. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал в нескольких школах Владивостока, и уже тогда у комиссии возникли вопросы по ценам на определенные наименования в меню столовых. Управлению образования глава региона поручил поработать со школами и сделать цены более доступными - как-никак детей кормят. В свою очередь специалисты провели исследование, изучили среднерыночные цены и по итогам определили стоимость каждого блюда. Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Лариса Карпачёва считает, что никаких разночтений между школами быть не должно. Именно поэтому управление разработало единый прейскурант цен. Нововведения уже вступили в силу и будут действовать до конца учебного года.

- Цены в разных школах все-таки могут разниться на рубль-два, потому что максимальная торговая наценка, которая установлена сейчас, - 25 процентов. Поскольку поставщик закупает продукты по разным ценам, то ему разрешено добавить к стоимости от 22 до 25 процентов. В зависимости от этого стоимость блюда может варьироваться, - рассказала корреспонденту «КП» пресс-секретарь администрации Владивостока Инесса Розенблит.

Единый прейскурант цен для школьных столовых. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Известно, что в школах уже давно нет штатных поваров. Всю еду для детей на базе учебного заведения готовят сотрудники компаний, с которыми заключены договора. Во Владивостоке это четыре предприятия: ООО «КИТ», «Флагман», «Феникс» и «Фуд Магистраль». Компании выбраны неспроста - именно они выиграли аукцион в этом году.

- Компании предоставляют продовольствие, а их повара готовят уже на базе школы. У них свои поставщики - покупают там, где удобно. Но определенный перечень требований к продуктам все же имеется. Поставщиков проверяет Роспотребнадзор, - уточнила собеседница «Комсомолки».

Повара выдерживают десятидневное меню, которое разработано Роспотребнадзором. В нем вся необходимая норма витаминов для детей в день. Таким образом, меню во всех школах всегда одинаковое.

- На каждый день определенный набор продуктов. Но мы же понимаем, что из одного и того же продукта можно приготовить разное блюдо. В этом плане да, меню может отличаться, но состав - нет, - пояснила Инесса Розенблит.

Компании предоставляют продовольствие, а их повара готовят уже на базе школы.Фото: vlc.ru

Часть денег - прибыль в столовой - идет, в том числе, и на оплату работы поваров. Компании, с которыми заключен договор, получают определенную сумму в течение всего года, пока заключен контракт.

- Цены теперь существенно уменьшились. Более того, еще до нового года губернатор распорядился повысить финансирование на бесплатное питание детей особых категорий вдвое - с 21 рубля до 42. Эти деньги выделяются из краевого бюджета, родители к этому отношения не имеют, не скидываются деньгами, - добавили в пресс-службе администрации Владивостока.

Сами родители деньги на завтраки и обеды школьников в принудительном порядке не сдают. Среди детей есть и такие категории, которым питание предоставляется бесплатно. К таким относятся ученики 1-4 классов - они бесплатно завтракают и получают стакан молока с печеньем. Дети 5-11 классов получают и завтраки, и обеды, если они относятся к многодетным, малоимущим или находятся в социально-опасной жизненной ситуации. В эту же категорию входят дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. По данным пресс-служб администрации Владивостока, всего в школах города бесплатно питаются 28 тысяч человек.