«Окрыленные парусом» соберутся в библиотеке Горького

Приморская краевая публичная библиотека имени Горького представит книгу-альбом «Окрыленные парусом». Посетителей ждет интереснейшая встреча с известными яхтсменами Владивостока и Находки. Именно им посвящено издание.

Автор проекта - Анна Тарабрина, работая журналистом еженедельника «Приморочка», не один год писала о выдающихся яхтсменах и событиях в мире паруса. Из-под ее пера вышли увлекательные интервью с Федором Конюховым, Леонидом и Ириной Борисовыми, Виктором Бухальским, Василием Баланом, Владимиром Болтовским, Виктором и Дмитрием Ходыревыми, Александром Папругой, Леонидом и Глебом Брантом, Александром Касинским, Антоном Николенко.

Беседы с яхтсменами в сборнике дополняются стихами о море и яхтах поэтов: Николая Гумилева, Геннадия Лысенко, Анны Тарабриной и других. Фотографии и репродукции картин приморских авторов придали изданию подарочный вид.

- Путешествия под парусом - это способ познания мира и себя. В походах приходится голодать, терпеть лишения, не раз бывали ситуации, когда угрожала гибель. Но именно в море отступает вся наигранная суета жизни и обнажается главное, - уверена инициатор проекта.

В ходе встречи у участников будет возможность пообщаться с легендарным капитаном фрегата «Паллада» Николаем Зорченко, президентом Федерации парусного спорта Приморского края Михаилом Ермаковым, с Леонидом Борисовым - тренером, капитаном, участником международных регат и фестивалей - и многими другими именитыми и талантливыми яхтсменами Приморья.

Творческая встреча состоится 12 апреля, в 17.30 по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, 59а.