В Приморье вышел из строя очередной мост. На этот раз сломалась переправа в пригороде Уссурийска. Виновником ЧП, судя по всему, стал водитель самосвала.

Речь идет о временной переправе через реку Раковка. Мост связывал между собой поселок Тимирязевский и станцию Лимичевка. Сооружение треснуло, и в результате часть конструкции провисла. Обнаружили поломку минувшим вечером.

Конструкция попросту треснулаФото: mark2_che

Данная переправа являлась временной. Построили ее в прошлом году, когда местный мост окончательно износился.

– Это сооружение было не капитальным, проектно-изыскательные работы там не проводились. Переправа являлась вынужденной мерой. Гарантийный срок сооружения – пять лет, за это время мы должны спроектировать и построить полноценный мост, – сообщила «Комсомолке» представительница мэрии.

На мост запрещалось въезжать автомобилям тяжелее 10 тонн – там стояли соответствующие знаки. Как сообщают очевидцы, виновником ЧП стал именно водитель тяжелого самосвала, заехавшего на переправу. Его водитель якобы скрылся с места происшествия. Впрочем, официальных версий аварии пока нет – виновных пока ищут.

Переправа была временной - ее сделали взамен аварийного мостаФото: mark2_che

В настоящее время движение по мосту перекрыли. Объезд расположен довольно далеко, в районе улицы Общественной – но это лучше, чем ничего. Когда переправу восстановят, сказать сложно. Сейчас только подготавливается задание на ремонт; вероятнее всего, займется этим компания, которая строила мост. В конце концов, срок гарантии еще не истек.