2019-04-04T10:05:09+03:00
Происшествия

Трагедии можно было избежать: эксперты знали об аварийном состоянии обрушившегося моста в Осиновке

В Приморье продолжается расследование громкой трагедии
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
В страшной аварии погибла молодая мать с ребенком. ИХ машину просто расплющило. Фото: архив "КП"В страшной аварии погибла молодая мать с ребенком. ИХ машину просто расплющило. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Трагедия, произошедшая прошлой осенью на Осиновском мосту, стала одной из самых громких в Приморье. Тогда во время обрушения моста погибла молодая мать с маленьким ребенком. Их легковушку раздавило фурой. Расследование этой истории продолжается до сих пор.

Вину за произошедшее сейчас пытаются возложить на водителя фуры. Против него возбудили уголовное дело. Несколько месяцев дальнобойщик провел в СИЗО, сейчас он находится под домашним арестом. Однако в этой истории не все так однозначно.

В Приморье рухнул мост прямо под фурой.

Сейчас точно известно: за несколько месяцев до происшествия мост обследовали и признали аварийным. Он медленно, но верно разрушался, а его сваи были серьезно повреждены. Эти данные содержатся в ответе краевого департамента дорожного хозяйства, которые чиновники прислали защитнику дальнобойщика Курбану Маликову.

– В июне специальная комиссия обследовала мост перед Осиновкой. Они установили, что переправа имеет критические повреждения. Ее не ремонтировали 22 года, и с каждым годом мост все сильнее разрушается. Это подтверждено документально! Специалисты еще тогда сообщили, что там нужно построить новый мост, – рассказал адвокат корреспонденту «Комсомольской правды».

Сильнее всего конструкция страдала от перепадов температур – зимой бетон замерзал, потом оттаивал… Трещины и повреждения становились все глубже. В некоторых местах глубина разрушений достигала 10 сантиметров. То есть все говорит о том, что мост нужно было закрывать для проезда – а не просто ограничивать проезд для большегрузов. Тем не менее, фигурант в этом уголовном деле пока один, и это дальнобойщик. И положение вещей, судя по всему, не изменится.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Процесс несколько затягивается из-за проведения строительной экспертизы моста, которую сейчас проводят в Хабаровске. Сколько времени она займет, не знает никто.

Трагедия в Приморье. Обвал моста.

Как писала «Комсомолка», ЧП в районе села Осиновка Михайловского района произошло 26 октября. Там обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и смял иномарку. В «Мазде» находилась 25-летняя девушка с маленькой дочкой. Обе они погибли.

Большегруз ехал с перевесом: допустимая нагрузка на мост составляла 20 тонн, а фура весила 27 тонн. Водителя сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Обрушение моста через Осиновку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Хотел стать героем и получить квартиру»: Жена сапера, подорвавшегося в военной академии в Петербурге, заявила о давлении на мужа
Супруга ветерана чеченской войны и отца четверых детей рассказала, что следствие предлагает офицеру признать вину в том, что он сам собрал устройство, которое хотел обезвредить [видео]
Новости 24
В Приморье появились первые стобальники по ЕГЭ
Жители Владивостока с ограниченными способностями сдали нормы ГТО
Владивостокская воровка ворвалась в квартиру пенсионерки и отобрала у нее кошелек с деньгами
В Приморье началась всероссийская акция «#СохранимЛес»
Новый артист «Океанской бездны» появился в Приморском океанариуме
Комплексный медосмотр во Владивостоке заинтересовал жительниц Приморского края
Синоптики: значительного потепления в Приморье пока не ожидается
Сахалинцы сказали «Нет китовой тюрьме в Приморье!»
Приморская весна сбавит темпы уже на следующей неделе
Беги, парень: в Приморье молодожены попали в аварию в день собственного бракосочетания
Летчик-космонавт опубликовал фотографии Владивостока из космоса
На следующей неделе Владивосток частично останется без воды
Небезопасно: мясо без документов продавал предприниматель из Находки
В Приморье сегодня дождливо и ветрено
Сотне приморских сирот помогут с покупкой жилья
В преддверии Пасхи во Владивостоке упали цены на куриное яйцо
На достройку семи проблемных домов в Артеме выделят 400 млн рублей
Ревность стала причиной жестокого убийства в Приморье
Перелом носа и ушибы лица: серьезная авария произошла во Владивостоке
Владивостокские дороги приведут в порядок
В Приморье прохожие нашли малыша, выброшенного в кусты
Житель Уссурийска украл автомобиль и решил сдать его на металлолом
Определены три самых аварийных перекрестка во Владивостоке за 2018 год
Очередной циклон принесет в Приморье осадки в виде дождя и снега
Телевышке на Орлиной сопке вернут освещение
Социологический опрос покажет, насколько жители Владивостока довольны общественным транспортом