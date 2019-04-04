Трагедии можно было избежать: эксперты знали об аварийном состоянии обрушившегося моста в Осиновке

Трагедия, произошедшая прошлой осенью на Осиновском мосту, стала одной из самых громких в Приморье. Тогда во время обрушения моста погибла молодая мать с маленьким ребенком. Их легковушку раздавило фурой. Расследование этой истории продолжается до сих пор.

Вину за произошедшее сейчас пытаются возложить на водителя фуры. Против него возбудили уголовное дело. Несколько месяцев дальнобойщик провел в СИЗО, сейчас он находится под домашним арестом. Однако в этой истории не все так однозначно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/675066" frameborder="0"></iframe> В Приморье рухнул мост прямо под фурой.

Сейчас точно известно: за несколько месяцев до происшествия мост обследовали и признали аварийным. Он медленно, но верно разрушался, а его сваи были серьезно повреждены. Эти данные содержатся в ответе краевого департамента дорожного хозяйства, которые чиновники прислали защитнику дальнобойщика Курбану Маликову.

– В июне специальная комиссия обследовала мост перед Осиновкой. Они установили, что переправа имеет критические повреждения. Ее не ремонтировали 22 года, и с каждым годом мост все сильнее разрушается. Это подтверждено документально! Специалисты еще тогда сообщили, что там нужно построить новый мост, – рассказал адвокат корреспонденту «Комсомольской правды».

Сильнее всего конструкция страдала от перепадов температур – зимой бетон замерзал, потом оттаивал… Трещины и повреждения становились все глубже. В некоторых местах глубина разрушений достигала 10 сантиметров. То есть все говорит о том, что мост нужно было закрывать для проезда – а не просто ограничивать проезд для большегрузов. Тем не менее, фигурант в этом уголовном деле пока один, и это дальнобойщик. И положение вещей, судя по всему, не изменится.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Процесс несколько затягивается из-за проведения строительной экспертизы моста, которую сейчас проводят в Хабаровске. Сколько времени она займет, не знает никто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/675129" frameborder="0"></iframe> Трагедия в Приморье. Обвал моста.

Как писала «Комсомолка», ЧП в районе села Осиновка Михайловского района произошло 26 октября. Там обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и смял иномарку. В «Мазде» находилась 25-летняя девушка с маленькой дочкой. Обе они погибли.

Большегруз ехал с перевесом: допустимая нагрузка на мост составляла 20 тонн, а фура весила 27 тонн. Водителя сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».