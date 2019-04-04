2019-04-04T13:05:06+03:00
Общество

Во Владивостоке появились специальные парковочные места для мам

Такие парковки будут пользоваться популярностью у молодых мам с ребенком, мам с двумя детьми и у многодетных семей
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке появилась парковка для многодетных мам. Фото: Александр РатниковВо Владивостоке появилась парковка для многодетных мам. Фото: Александр Ратников
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Парковка во Владивостоке - проблема, с которой сталкивается любой автомобилист, каждый решает ее по-своему. Кто-то вынужден нарушать правила дорожного движения, оставляя свое авто в неположенном месте, другие же до последнего ищут спасительные незанятые кармашки. Проблема непростая и требует постепенного решения. Они уже сейчас воплощаются в жизнь. Сегодня, 4 апреля, во Владивостоке на парковке одного из торговых центров появились специальные парковочные места для мам.

Такие парковки будут пользоваться популярностью у молодых мам с ребенком, мам с двумя детьми и у многодетных семей. Представьте себе хрупкую женщину, которая вынуждена не просто нести тяжелые сумки, но еще и следить за своими детьми.

Проблемы автопарковок во Владивостоке нужно решать постепенно. Фото: Александр Ратников

Проблемы автопарковок во Владивостоке нужно решать постепенно. Фото: Александр Ратников

Стоит отметить, что установка таких знаков - это исключительно решение администрации торгового центра. В отличие от парковки для инвалидов, парковка для мам не закреплена в законе. То есть формально любой человек может припарковать свое авто на это место. Поднять вопрос на законодательном уровне решила многодетная мама Ксения Князева.

- Я призываю наше правительство, нашу администрацию Приморского края, главу города Владивостока поддержать нашу инициативу, попробовать как-то узаконить данный знак. Чтобы это было действительно для всех абсолютно и во всех городах Приморского края.

Такие парковки будут пользоваться популярностью у молодых мам с ребенком, мам с двумя детьми и у многодетных семей. Фото: Александр Ратников

Такие парковки будут пользоваться популярностью у молодых мам с ребенком, мам с двумя детьми и у многодетных семей. Фото: Александр Ратников

Такие знаки уже есть в некоторых городах России. Пока, с юридической точки зрения, они носят лишь формальный или рекомендационный характер. Во Владивостоке проект пока только набирает обороты, но уже в первый день многодетные мамы его поддержали.Будем надеяться, что остальные предприниматели покажут своим примером, что проблему действительно можно решить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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