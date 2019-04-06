2019-04-06T03:48:22+03:00
Происшествия

Во Владивостоке сгорел склад стройматериалов площадью 2,5 тысячи квадратных метров

Пожар тушили всю ночь, и только к утру специалисты ликвидировали открытое горение [фото], [видео]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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Сегодня ночью во Владивостоке произошел крупный пожар. Причины пока неизвестны. С огнем специалисты боролись всю ночь, и только рано утром открытое горение удалось ликвидировать. По уточненным данным, общая площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Тревожное сообщение поступило на пульт пожарной охраны города поздним вечером 5 апреля - в 23:43. Звонивший сообщил, что на улице Карьерная горит склад со стройматериалами. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, спустя 10 минут, и сразу же приступили к разведке.

В ходе осмотра территории стало ясно, что горят склады со стройматериалами. К половине второго ночи специалисты локализовали огонь и приступили к ликвидации открытого горения. На это у брандмейстеров ушло около трех часов.

Пожар на складах, улица Карьерная. Видео: dps.control.

В 04:18 огнеборцы ликвидировали огонь, а после этого приступили к проливке конструкций. Во время тушения помощь огнеборцам оказывали сотрудники ГИБДД, которые перекрыли трассу.

Перекрытая дорога на Карьерной. Фото: dps.control.

Перекрытая дорога на Карьерной. Фото: dps.control.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. К тушению привлекли 48 человек и 12 единиц техники. К слову, пожару присвоили второй ранг сложности.

Пожар на улице Карьерная во Владивостоке. Видео: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Между тем, с самого начала появилась информация о том, что пострадал один человек. Когда специалисты потушили огонь, то сделали официальное заявление - никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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