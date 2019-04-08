Синоптики официально дали отмашку менять зимнюю резину на летнюю

На этой неделе погода в Приморье наконец-то стабилизируется. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сообщил пресс-секретарь Примгидромета. Виктор Чулков рассказал, что ждет приморцев в ближайшие семь дней.

Синоптики прогнозируют высокий температурный фон на этой неделе в Приморском крае. Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ночью установятся плюсовые температуры - от одного до трех градусов. Днем воздух прогреется до 10-13 градусов со знаком плюс.

- В Уссурийске в течение недели потеплеет до 16-17 градусов. Весна идет, можно даже «переобувать» автомобили. Даем отмашку, - сообщил Виктор Чулков.

Помимо этого, пресс-секретарь Примгидромета сказал, что осадков на этой неделе тоже не ожидается, а температура воздуха в крае будет комфортной.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в понедельник, 8 апреля, во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного, во второй половине сильный. Температура воздуха +9...+11°C.