Экс-заместитель Ишаева просидит в СИЗО до конца мая

Зампредседателя Сибирского отделения ДВО РАН Иван Благодырь просидит под стражей еще несколько месяцев. Суд оставил его под стражей до конца мая.

Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили во Фрунзенском районном суде Владивостока. Благодыря задержали в Новосибирске 14 февраля, после чего этапировали во Владивосток. Там его поместили в следственный изолятор.

– Срок действия меры пресечения истекал. По ходатайству следователя его продлили на два месяца, – сообщил представитель суда.

Как писала «Комсомольская правда», бывшего замминистра по развитию Дальнего Востока Ивана Благодыря подозревают в растрате и присвоении бюджетных денег. Он проходит по одному делу с арестованным исполнительным директором «Дальневосточной энергетической компании», депутатом Законодательного собрания Приморья Виктором Милушем.

Справка «КП»:

До того, как занять пост заместителя председателя СО РАН, Иван Благодырь работал в дальневосточной политике. Он был одним из заместителей главы Минвостокразвития Виктора Ишаева (последний сейчас тоже находится под следствием). Благодырь успел поработать в правительствах Сахалинской области и ЕАО, был гендиректором холдинга «РАО ЭС Востока», а в конце концов устроился в ДВО РАН.