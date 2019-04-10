Финалисты конкурса «Человек и природа» представят свои проекты на суд 13 экспертов

Конкурс исследовательских проектов «Человек и природа» подходит к концу. Уже 12 апреля финалисты смогут представить свои проекты на суд авторитетного жюри. Школьники и их педагоги должны будут не только презентовать свою исследовательскую работу, но и ответить на интересующие экспертов вопросы.

Как отмечают организаторы конкурса «Человек и природа», нелегко будет и членам жюри, ведь для оценки каждого проекта нужно будет строго следовать положению конкурса и соблюдать все оценочные параметры.

- Оргкомитет специально разработал параметры оценки исследовательских проектов, чтобы члены жюри смогли по достоинству оценить каждый проект.. Оцениваться будут не только дизайн оформления, новизна и актуальность проблемы, но также и научная обоснованность гипотезы, - рассказала организатор конкурса Елена Зеленина.

Жюри также уделит особое внимание описанию характеристик проектов, сроков и этапов их реализации, используемых методов, техническому оформлению, качеству видео, наглядности и, самое главное, результативности проектов.

- Еще один важный элемент оценки проектов, это их реалистичность и адаптивность, возможность их мультиплицирования в массовую практику. У каждого элемента есть своя стоимость в баллах, причем все пункты стоят по-разному. Есть и приятный бонус, по желанию жюри проект может получить символическую прибавку в баллах, - добавила Елена Зеленина.

В свою очередь. Члены жюри отмечают, что дети со всей ответственностью, присущей настоящим ученым, подошли к вопросу подготовки к конкурсу, который открывает перед ними дальнейшие перспективы развития. Отметим также, что серьезную конкуренцию представителям из Владивостока на этом конкурсе оказывают участники из районов края, в том числе и отдаленных. И действительно, разнообразие исследовательских проектов, дошедших до финала, показывает, что школьникам Приморья не безразлично будущее нашей планеты.

А судьи кто?

В экспертный совет регионального конкурса исследовательских проектов школьных команд «Человек и природа» вошли следующие ученые:

Елена Аксенова - директор ФГБНУ «НИИ общественного здоровья им. Н.А.Семашко».

Елена Григорьева - профессор кафедры педагогики и образовательной инноватики ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».

Василий Богословский - генеральный директор Международного экологического фонда «ЧИСТЫЕ МОРЯ».

Елена Меделян - главный спеицалист филиала ННЦМБ ДВО РАН «Приморского океанариума».

Татьяна Орехова - старший научный сотрудник Федерального научного центра Биоразнообразия ДВО РАН.

Ольга Простакишина - технолог-эколог ООО «Стивидорная компания Малый порт».

Евгений Пономарёв - генеральный директор ООО «Стивидорная компания «Малый порт».

Александр Петрунько - проректор по научной и инновационной работе ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».

Наталья Рязанова - зав. лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, Член Экспертного совета Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ, Эксперт Рособрнадзора Минобрнауки РФ.

Иван Скогорев - генеральный директор ООО «ПриТехнополис».

Дмитрий Тарасов - председатель комитета по экологии Ассоциации морских портов.

Мария Шевякова - начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Национальный парк «Бикин».

Людмила Якименко - заведующий кафедрой экологии и природопользования ВГУЭС

Партнеры конкурса: Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания», Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко Российской академии наук, «Малый порт» (г.Находка), Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, государственное автономное учреждение профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», Московский государственный институт международных отношений.