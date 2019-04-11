2019-04-11T07:57:52+03:00
Общество

«Комсомольская правда» - Приморье» подводит итоги фотоконкурса «Улыбка для мамы»

Участники присылали фотографии веселых, улыбающихся и смеющихся детей. Авторы самых популярных фото выиграли призы от партнеров конкурса
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«Комсомольская правда» - Приморье» подводит итоги фотоконкурса «Улыбка для мамы»«Комсомольская правда» - Приморье» подводит итоги фотоконкурса «Улыбка для мамы»
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В нашей жизни, несмотря на повседневную суету, по-прежнему остается место и для приятных моментов. Дарить радость друг другу можно разными способами, но именно улыбка является самой доброй эмоцией в жизни человека. Согласитесь, всегда приятно наблюдать за счастливыми детьми, за их радостными играми и их искренними улыбками.

«Комсомольская правда» - Приморье» убедилась в этом, проведя фотоконкурс детских фотографий. Вместе с нашими читателями и слушателями мы выбрали самые трогательные и милые «Улыбки для мамы».

Приём фотографий и голосование длились до 5 апреля включительно. Победители определены, они получат отличные призы от «Комсомолки» и наших партнёров - фармацевтической компании «Буарон» и игрового мира «Танзания».

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Внимание!

Во время проведения фотоконкурса были обнаружены признаки технической накрутки голосов на более чем 20 фотографиях участников. Техническая служба определила, какие голоса имеют признаки такой накрутки и отменила их. Мы не стали исключать кого-либо из конкурса, понимая, что воспользоваться накруткой могли и конкуренты. Ниже представлены окончательные итоги фотоконкурса, на основании которых и будут определены победители. Мы за честные конкурсы!

Победители:

1 место - София Центило

София Центило

София Центило

2 место - Тимур Щербань

Тимур Щербань

Тимур Щербань

3 место - Варвара Мякишева

Варвара Мякишева

Варвара Мякишева

Призёры:

Варвара Денисова

Варвара Денисова

Варвара Денисова

Изабелла Куреня

Изабелла Куреня

Изабелла Куреня

Дима Бекетов

Дима Бекетов

Дима Бекетов

Маша Махова

Маша Махова

Маша Махова

Илья Богряшов

Илья Богряшов

Илья Богряшов

Победители получили фотоальбомы и книги сказок от фармацевтической компании «Буарон»,

Призёры получили сувенирную продукцию от фармацевтической компании «Буарон».

Все победители и призёры получили также сертификаты на посещение игрового мира «Танзания» и журналы от издательского дома «Комсомольская правда».

- О конкурсе мы узнали от свекрови, она постоянно читает «Комсомолку» и увидела анонс в одном из номеров. Если честно, мы даже не надеялись, что победим. Спасибо вам большое, обязательно будем участвовать еще, - говорит мама Софии Наталья Центило.

Наталья и София Центило - победители фотоконкурса. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Наталья и София Центило - победители фотоконкурса.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Нам позвонили наши друзья и попросили проголосовать за их ребенка, который уже принимал участие в конкурсе. Мы не только отдали свой голос, но и сами решили принять участие в розыгрыше, - говорят родители Тимура Щербань. - Подключили всех своих знакомых, скооперировались и в итоге все вместе голосовали на два фронта. Приморье, Украина, Германия - голосовали все наши друзья и знакомые. Конечно было немного неприятно, когда увидели, что у некоторых конкурсантов очень резко возросло количество голосов. В какой-то момент даже руки опустились. Приятно, что после того, как эти накрутки откатили, мы остались в числе призеров. Спасибо большое за такой конкурс, обязательно будем участвовать еще.

Тимур Щербань и его родители получили призы. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Тимур Щербань и его родители получили призы.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Все фотографии участников размещены на странице конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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