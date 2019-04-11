«Комсомольская правда» - Приморье» подводит итоги фотоконкурса «Улыбка для мамы»

В нашей жизни, несмотря на повседневную суету, по-прежнему остается место и для приятных моментов. Дарить радость друг другу можно разными способами, но именно улыбка является самой доброй эмоцией в жизни человека. Согласитесь, всегда приятно наблюдать за счастливыми детьми, за их радостными играми и их искренними улыбками.

«Комсомольская правда» - Приморье» убедилась в этом, проведя фотоконкурс детских фотографий. Вместе с нашими читателями и слушателями мы выбрали самые трогательные и милые «Улыбки для мамы».

Приём фотографий и голосование длились до 5 апреля включительно. Победители определены, они получат отличные призы от «Комсомолки» и наших партнёров - фармацевтической компании «Буарон» и игрового мира «Танзания».

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Внимание!

Во время проведения фотоконкурса были обнаружены признаки технической накрутки голосов на более чем 20 фотографиях участников. Техническая служба определила, какие голоса имеют признаки такой накрутки и отменила их. Мы не стали исключать кого-либо из конкурса, понимая, что воспользоваться накруткой могли и конкуренты. Ниже представлены окончательные итоги фотоконкурса, на основании которых и будут определены победители. Мы за честные конкурсы!

Победители:

1 место - София Центило

София Центило

2 место - Тимур Щербань

Тимур Щербань

3 место - Варвара Мякишева

Варвара Мякишева

Призёры:

Варвара Денисова

Варвара Денисова

Изабелла Куреня

Изабелла Куреня

Дима Бекетов

Дима Бекетов

Маша Махова

Маша Махова

Илья Богряшов

Илья Богряшов

Победители получили фотоальбомы и книги сказок от фармацевтической компании «Буарон»,

Призёры получили сувенирную продукцию от фармацевтической компании «Буарон».

Все победители и призёры получили также сертификаты на посещение игрового мира «Танзания» и журналы от издательского дома «Комсомольская правда».

- О конкурсе мы узнали от свекрови, она постоянно читает «Комсомолку» и увидела анонс в одном из номеров. Если честно, мы даже не надеялись, что победим. Спасибо вам большое, обязательно будем участвовать еще, - говорит мама Софии Наталья Центило.

Наталья и София Центило - победители фотоконкурса.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Нам позвонили наши друзья и попросили проголосовать за их ребенка, который уже принимал участие в конкурсе. Мы не только отдали свой голос, но и сами решили принять участие в розыгрыше, - говорят родители Тимура Щербань. - Подключили всех своих знакомых, скооперировались и в итоге все вместе голосовали на два фронта. Приморье, Украина, Германия - голосовали все наши друзья и знакомые. Конечно было немного неприятно, когда увидели, что у некоторых конкурсантов очень резко возросло количество голосов. В какой-то момент даже руки опустились. Приятно, что после того, как эти накрутки откатили, мы остались в числе призеров. Спасибо большое за такой конкурс, обязательно будем участвовать еще.

Тимур Щербань и его родители получили призы.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Все фотографии участников размещены на странице конкурса.