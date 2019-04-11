Фонтанам Владивостока добавят четвертую краску

Специалисты «Владивостокского предприятия электрических сетей» (ВПЭС) готовят фонтанный комплекс столицы Дальневосточного федерального округа к новому сезону. Главный фонтан города - светомузыкальный - находится на Спортивной набережной, остальные - на улице Адмирала Фокина и на Университетской набережной острова Русский. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе мэрии, сейчас все конструкции чистят от грязи, потом помоют, отремонтируют и запустят 1 мая – по многолетней традиции.

Сначала фонтаны нужно очистить от зимней грязиФото: vlc.ru

По словам начальника отдела службы главного механика ВПЭС Евгения Демченко, фонтаны разрушаются от постоянного воздействия влаги. Кроме того, сказывается механическое воздействие – когда молодежь и взрослые люди залезают, чтобы сфотографироваться или ставят на фонтан детей.

- Просто за этим нужно следить, - отметил Демченко. - Внешний вид имеет не меньшее значение, чем внутренний. Обязательно отремонтируем те части фасада, которые отлетели. Плитку восстановим. То есть к 1 мая наши фонтаны будут иметь красивый праздничный вид. При этом останется морская тематика, присущая Владивостоку. После долгих экспериментов мы убедились, что лучше всего подходит специальная краска, в которой растворены мельчайшие частицы керамики – так называемые наночастицы керамики. Они обладают повышенной прочностью, износостойкостью и, кроме этого, имеют прекрасный внешний вид: ярко-голубой цвет, и вода в фонтане выглядит такой же голубой и красивой. Но это не столько для красоты, сколько для создания прочного покрытия. Раз в два-три года мы повторяем эту процедуру.

Оформление фонтанов Владивостока - по-прежнему в морской тематикеФото: vlc.ru

Также специалисты периодически меняют цветовую гамму. В этом году к традиционному синему, красному и белому добавили зеленый цвет.

- Технологии не стоят на месте, вчерашние прожектора устаревают. Мы закупаем прожектора с более мощными светодиодами. Соответственно картинка получается более яркой, интересной, - отметил представитель ВПЭС.

Начальник отдела службы главного механика ВПЭС Евгений ДемченкоФото: vlc.ru