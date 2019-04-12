2019-04-16T01:12:11+03:00
Экономика

Специалисты «БКС Брокер» подскажут, как выгодно купить валюту к праздникам

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Специалисты «БКС Брокер» подскажут, как выгодно купить валюту к праздникамСпециалисты «БКС Брокер» подскажут, как выгодно купить валюту к праздникам
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Накануне майских праздников, как правило, увеличивается число желающих приобрести валюту – россияне уже полюбили встречать длинные выходные за границей.

Только вот стоит ли спешить за долларами или евро в обменный пункт или кассу банка, если есть куда более выгодный вариант? Дело в том, что банки хорошо зарабатывают на обменных операциях, добавляя к биржевой стоимости валюты свою наценку. Если вы не хотите переплачивать, то стоит узнать подробнее о выгодных операциях с валютой на Московской бирже.

В ООО «Компания БКС» рассказали, что получить доступ на валютный рынок не так уж и сложно. Необходимо заключить договор с компанией-брокером, после чего клиенту будет открыт счет.

- После установки приложения клиенту удаленно без посещения офиса открывают счет. Потом на него нужно перевести деньги и можно работать –совершать операции с валютой на Московской бирже, - отмечает начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках ООО «Компания БКС» Денис Казымаев. – Это несложно и безопасно, все операции легко проводить онлайн. ООО «Компания БКС» - брокер №1 в рейтинге Московской Биржи.

Компания ООО «Компания БКС» входит в ФГ БКС, которая в течение 2018 г. занимала 1 строчку рейтинга участников торгов по объему клиентских операций на валютном рынке ПАО Московская биржа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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