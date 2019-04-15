2019-04-15T14:32:32+03:00
Общество

Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года во Владивостоке: когда начнется, где посмотреть

Первая ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года во Владивостоке пройдет в ночь с понедельника на вторник. Редакция «Комсомолки» публикует подробное расписание
Анна ПЛЕТНЕВА
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Некоторые улицы на время репетиций перекроют сотрудники ГИБДД.Некоторые улицы на время репетиций перекроют сотрудники ГИБДД.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
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Уже в ночь с понедельника на вторник во Владивостоке начнутся репетиции Парада Победы 9 мая 2019 года, посвященного 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В это время движение по центру города для автомобилей будет закрыто. Редакция «Комсомольской правды» публикует расписание мероприятий.

Что: мероприятия по проведению репетиций Военного парада.

Где: центр Владивостока.

Когда: 16, 19, 23, 24, 26 и 29 апреля, 4, 7 и 9 мая с 03:30 до 06:00.

Во вторник, 16 апреля, сотрудники ГИБДД перекроют движение по следующим улицам:

- Алеутская(от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

- Светланская (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

- Океанский проспект (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

- Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Специалисты напоминают, что объезжать временно перекрытые участки дорог можно будет по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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