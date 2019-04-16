В Кубке Дальнего Востока по вэйци определили победителей

В этом году Китай на турнире, который Федерация Го Приморского края проводит вместе с Генеральным консульством КНР во Владивостоке и компанией «Полиметалл», представляли студенты Международного института культуры образования. Соревнования, получившие официальный спортивный статус, прошли на одном дыхании. Участникам турнира не мешал языковой барьер. Для понимания стратегии противника не нужно много слов, не зря одно из названий игры Го переводится как «разговор руками».

Лю Мин стал победителем в категории «Юниоры 16-19 лет»Фото: Милана СОКОЛ

Международная партияФото: Милана СОКОЛ

Кубок в лучших традициях Востока организовала Федерация Го Приморского края, которая начала активную работу во Владивостоке в прошлом году. Как раз с проведения первого Кубка Дальнего востока по вэйцы. Осенью 2018 года Федерация прошла аккредитацию в Министерстве спорта РФ. В этом году усилился не только состав спортсменов, что Федерация считает главным итогом своей работы, но и статус мероприятия. Соревнования поддержала администрация Приморского края, Управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока. С показательным номером выступила Федерация УШУ Владивостока, которая развивает все направления современного и традиционного китайского воинского искусства. Сотрудничество Федераций — пример объединения усилий, направленных на одну и ту же цель — всестороннее развитие детей и взрослых.

Показательное выступление Федерации УШУ Владивостока. Спортсмены зарядили собравшихся положительными эмоциямиФото: Милана СОКОЛ

Представитель администрации Владивостока Юлия Вельбик и президент Федерации Го Приморского края Евгений СусФото: Милана СОКОЛ

Игра Го в последнее время серьезно развивается в России, во многом благодаря открытию секций и клубов, в которых можно заниматься бесплатно. Только во Владивостоке за год открылось более 10 секций, 3 отделения при университетах, постоянная секция во Всероссийском детском центре «Океан».

Увлекательный процесс игрыФото: Милана СОКОЛ

Исполняющий обязанности генерального консула КНР во Владивостоке господин Ван Сюечунь прокомментировал журналисту «КП», что вейци (китайское название игры Го) имеет древнюю историю, исчисляющуюся тысячелетиями. Го постепенно распространилась в Японию, где выросла в настоящий массовый спорт, и другие восточные страны и со временем нашла отклик в сердцах европейцев. Ван Сюечунь, который сам играл в Го в юношеские годы, отметил, что игра стала отличным поводом для налаживания дружеских отношений между странами АТР и Дальним Востоком России. Консул не исключил возможности участия российских представителей в турнирах международного класса и выразил готовность поддержать ребят в будущем.

Исполняющий обязанности генерального консула КНР во Владивостоке господин Ван СюечуньФото: Милана СОКОЛ

Го помогает наладить дружеские отношения между странами АТР и Дальним ВостокомФото: Милана СОКОЛ

Президент Федерации Го Приморского края Евгений Сус рассказал корреспонденту «КП»-Владивосток», что в прошлом году главной своей задачей организация видела именно увеличение числа секций и популяризацию игры во Владивостоке. Об успешной реализации этих планов можно судить по числу участников турниров и их результатам на соревнованиях. Турнир на Кубок генконсула Японии, прошедший в январе, и этот апрельский Кубок, показали, что уровень приморских игроков как среди детей, так и среди взрослых заметно подтянулся.

Президент Федерации Го Приморского края Евгений СусФото: Милана СОКОЛ

Евгений Сус отметил важность обмена опытом во время турниров. По словам президента Приморской Федерации Го, конкурентная борьба стимулирует игроков повышать свой уровень мастерства. В прошлый раз на соревнованиях выступили профессионалы из Китая, которые организовали мастер-классы для россиян. В этом году участниками Кубка по вэйцы стали обычные студенты. Тем не менее, спортсменам из Китая удалось проявить себя и занять призовые места в категории 16-19 лет.

Китайские студенты рады победеФото: Милана СОКОЛ

Свой день рождения на турнире встретил спортсмен из Владивостока Владимир Шугалей. Юноша поделился, что рад отметить праздник в дружеской обстановке. Владимир занимается Го около года. За это время он стал участником 5-ти соревнований, успел заработать 1200 рейтинговых баллов и получить 8-9 «кю». В игре используются система разрядов «кю-дан».

Владимир ШугалейФото: Милана СОКОЛ

Вручение подарков именинникуФото: Милана СОКОЛ

Журналист «Комсомолки» пообщался и с родителями участников, которые приехали их поддержать. Мама 7-летнего Васи Мишакова рассказала, что сын обучается с сентября. Посетив несколько бесплатных занятий, мальчик серьёзно увлёкся вэйци. Школьник ходит в секцию при библиотеке на Калинина и самостоятельно занимается дома, изучая стратегию Го в интернете. Василий уже успел стать победителем двух серьезных соревнований во Владивостоке и занять почетное место на турнире в Хабаровске. В Кубке Дальнего Востока по Го Вася стал третьим в категории «Дети до 9 лет».

Василий МишаковФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что из 94 участников Кубка дети составили треть – в этой категории выступили 32 маленьких спортсмена в возрасте от 7 до 11 лет. На Дальнем Востоке подрастает целое поколение игроков Го.

Публика в ожидании результатовФото: Милана СОКОЛ

Ребята радуются завоеванным кубкамФото: Милана СОКОЛ

В детской категории до 9 лет победу одержал Никита Макаров. «Серебро» получила Эмилия Макарова. «Бронзовым» призером стал Василий Мишаков.

Самые маленькие победителиФото: Милана СОКОЛ

В категории «Дети 9-11 лет» победил Андрей Москвичев. Немного уступил лидеру Андрей Русанов. Замыкающей в тройке лидеров оказалась Ксения Войтович.

Победители в младшей возрастной категорииФото: Милана СОКОЛ

«Юниоры 12-15 лет»: Первое место занял Андрей Дергачев. Вторым стал Андрей Биндюков. На третьей ступеньке пьедестала расположился Андрей Макаров.

Награждение победителяФото: Милана СОКОЛ

«Юниоры 16-19 лет»: «Золото» увезет с собой представитель Китая Лю Мин. Второе место занял его товарищ Ян Дэбао. Почётное третье место выиграл Данил Медведь.

Ян Дэбао получил призы за второе местоФото: Милана СОКОЛ

Во взрослой возрастной категории места распределились следующим образом:

Победительницей среди женщин стала хабаровчанка Юлия Макарова. «Серебро» досталось Татьяне Кондратьевой. А почетную «бронзу» завоевала Дарья Толстоногова.

Девушки получают заслуженные кубки и призыФото: Милана СОКОЛ

У мужчин, как и прогнозировали специалисты, лучшим оказался Антон Затонский. Единственный игрок на Дальнем Востоке, получивший звание гроссмейстера, поделился, что начал играть ещё в юности. Скромный парень осваивал Го, живя в Японии. В упорной борьбе немного уступил лидеру турнира наш молодой приморский спортсмен Сергей Токарев. Раньше Сережа тренировал ребят, обучая азам. Стоит отметить, что Го стало семейным делом, папа игрока тоже тренер и судья турниров по вейци. Третье место среди топовых игроков досталось Андрею Макарову.

У Сергея Токарева напряженная партияФото: Милана СОКОЛ

Топовые игроки Дальнего ВостокаФото: Милана СОКОЛ

В планах организаторов не снижать заданный темп развития. В этом году намечено несколько спортивных мероприятий. Жители Дальнего Востока смогут принять участие в Фестивале по вэйци для школьников, а также в Турнире на Кубок генконсула Кореи. В 2019 году Российская Федерация Го вновь представит свою площадку на V Восточном экономическом форуме. Здесь пройдет крупный турнир с участием сильнейших спортсменов России. Все эти мероприятия приурочены к Чемпионату мира по Го, который пройдет летом 2020 года во Владивостоке.

Дружеская партия Россия/КитайФото: Милана СОКОЛ

Для малышей работали интерактивные зоныФото: Милана СОКОЛ

За первым столом собрались сильнейшие игроки. Противостояние Сергея Токарева и Антона ЗатонскогоФото: Милана СОКОЛ

Сергей Токарев занял второе местоФото: Милана СОКОЛ

Леопард и дракон вырвались впередФото: Милана СОКОЛ

Тандем хабаровской и приморской Федераций ГоФото: Милана СОКОЛ

Награды ждут своих героевФото: Милана СОКОЛ

Сильнейшие игроки турнираФото: Милана СОКОЛ

Милые гости мероприятияФото: Милана СОКОЛ

Го объединяет сердцаФото: Милана СОКОЛ

На площадке работал мастер аквагримаФото: Милана СОКОЛ

Торжественное награждение «бронзового» призераФото: Милана СОКОЛ

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