Полис дает уверенность на всю жизнь

В России как-то не принято обсуждать вслух стоимость похорон. Однако задумываются над этой проблемой многие россияне. И все более востребованной становится услуга ритуального страхования. В Приморье только СК «Колымская» предоставляет пакет программ, связанных с пожеланиями клиента на случай ухода в мир иной. «Откупиться» от смерти невозможно, но обеспечить себе или близким людям достойный последний путь - это реально. Ведь при страховании в «Колымской», насколько бы не изменились тарифы у ритуальных компаний, клиент получит комплекс услуг, который был выбран при заключении договора. Защита взносов от падения курса рубля - забота профессионалов.

Спокойствие - прежде всего

Именно уверенность в том, что печальное событие не станет непосильным бременем для семьи, дает полис ритуального страхования. Вопреки расхожему стереотипу, страховка на случай смерти может понадобиться не только пожилым, но и молодым людям в возрасте от 18 лет. Конечно, в молодости обычно не задумываются о смерти. Но людям, которые занимаются экстремальными видами спорта или имеют работу, связанную с постоянным риском для жизни: полицейские, представители пожарной службы, спецназа, спецслужбы, альпинисты и даже обычные водители, стоит позаботиться об этом на всякий непредвиденный случай.

- Программу «Классическая трехлетняя» мы предлагаем клиентам в возрасте от 18 до 79 лет, - рассказала директор владивостокского филиала «АО Страховая компания «Колымская» Елена Кузьмина. - Договор действует со дня подписания документа. При перезаключении договора предусмотрена система скидок. Комплекс услуг, который выбрал клиент, будет предоставлен в полном объеме.

Программы, которые предлагает своим клиентам СК «Колымская», предусматривают приобретение страхового полиса с оплатой его как единовременно, так и в рассрочку. А клиентам, позаботившимся о ритуальных услугах, остается только радоваться жизни и не думать о печальном.

Покупая полис, вы имеете возможность сразу же определить сумму, на которую будут осуществлены похороны, и список ритуальных услуг. Можно ограничиться скромными, но достойными похоронами, а можно позволить себе и некоторую «роскошь».

Возраст - не препятствие

Часто люди в возрасте полагают, что преклонные годы - помеха для обращения в страховую компанию. Только не в случае сотрудничества с СК «Колымская». В портфеле программ компании имеются варианты страхования, предусмотренные как раз для глубоко пожилых приморцев.

Целевое страхование жизни на случай смерти доступно абсолютно всем. Например, программа «Пожизненная» рассчитана на граждан в возрасте от 50 до 75 лет. Тем, кому удобнее заплатить один раз или оформить рассрочку до 18 месяцев, можно рекомендовать программу «Классическая до 100 лет». Ей могут воспользоваться жители Приморья в возрасте от 65 до 90 лет.

Такие программы дают уверенность в достойном прощании с земной жизнью, особенно для одиноких людей. В СК «Колымская» позаботились и о клиентах, не имеющих родственников - все хлопоты возьмет на себя специализированная фирма, работающая по договору со страховой компанией. А сотрудники «Колымской» обязательно проконтролируют полноту и качество оплаченных услуг.

- Заключить договор страхования жизни на случай смерти совсем несложно даже для пожилых людей, а выгода здесь очевидна: спокойствие за себя и своих близких, уверенность в том, что в нужный час семья не останется без материальной поддержки, о ней позаботится страховая компания «Колымская», - уверена Елена Кузьмина.

Конкретно!

Получить консультацию и узнать обо всех программах страхования можно в офисе страховой компании «Колымская»: Владивосток, ул. Алеутская, 61. Тел.: (423) 2-450-450, 2-606-111.