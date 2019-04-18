2019-04-18T10:14:14+03:00
Звезды

«Голос улиц» прозвучит со сцены Приморской филармонии

Слушателей ожидает уникальный концерт: рэп и хип-хоп в сопровождении эстрадного оркестра.
Елена КРАЙНЕВА
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Оркестр Дмитрия Бутенко дарит неповторимые впечатления.Оркестр Дмитрия Бутенко дарит неповторимые впечатления.Фото: Олег БЕЛОВ
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Приморская краевая филармония приглашает ценителей молодежной культуры на концерт «Голос улиц». На сцену выйдут лучшие рэперы и эстрадные исполнители региона. Главная фишка концерта - участие в нем эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии под управлением дирижера Дмитрия Бутенко.

- Идея нестандартного репертуара появилась из желания привлечь в стены филармонии больше молодежи, - пояснил руководитель эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко - поэтому я решил совместить хип-хоп с оркестром. Когда собирается полный эстрадный оркестр, а это 50 человек, любая музыка становится волшебной.

В роли ведущего концерта выступит известный владивостокский хип-хоп-исполнитель Dima Graff. Он уверен, что подобные программы заинтересуют даже тех, кто раньше не переступал порога зрительного зала филармонии:

- Сочетание живых инструментов и рэпа дает нереальные эмоции.

Молодежный проект в филармонии стартовал в прошлом году. А успех этого мероприятия вдохновил организаторов его продолжить. И новый концерт обещает неповторимые впечатления и потрясающие эмоции.

В числе участников - Саша ПБ, Виталий Ниматив, Антон «Лерой» Витовтов, Екатерина Шубина, Маргарита Старовойт, Люся Алексеенко, Александр Пстыга. В программе рэп-композиции: Eminem, Rihanna, Jay-Z, AliciaKeys, The BlackEyedPeas, Coolio, Баста, Карандаш, Каста, Тати, Город 312, Гуф, L'One, а также авторские произведения от Dv Street, Dima Graff.

Концерт «Голос улиц» состоится 26 апреля в 18.30 в Большом зале Приморской краевой филармонии по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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