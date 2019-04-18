2019-04-18T10:14:14+03:00
Звезды

Магию театра воплотили в живописи ученики художественной школы

Темами картин выставки, посвященной Году театра, стали балерины, музыканты, скоморохи и другие лицедеи.
Марина СМОРОДИНА
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Дети учатся видеть прекрасное в окружающей действительности.Дети учатся видеть прекрасное в окружающей действительности.Фото: Олег БЕЛОВ
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Приморская государственная картинная галерея приглашает познакомиться с работами учащихся художественной школы при школе-интернате ВГУЭС для одаренных детей имени Николая Дубинина. Выставка «Магия театра» является итоговой годовой работой для учащихся художественной школы.

- Темами картин послужили Венецианский карнавал, мир балета, цирковые дрессировщики и акробаты, скоморохи, бродячие артисты, певцы и музыканты. Работы юных художников выполнены в различных стилях станковой живописи с использованием разных материалов. Они несут в себе искреннюю и позитивную энергетику детского творчества, - рассказали в картинной галерее.

В экспозицию вошли 45 работ юных художников, а также их педагогов - Юлии Романовой и Ангелины Паклиной, которые развивают у своих воспитанников умение видеть гармонию в жизни людей. А посетители выставки узнают, каким девчонки и мальчишки представляют театр, очарование сцены, мастерство актеров. Ведь театр - это волшебный, прекрасный мир. Он учит ребенка видеть прекрасное, нести в жизнь добро и красоту. Дарит положительные эмоции, дает пищу для размышлений.

- Цель выставки - привлечь общественный интерес к изобразительному творчеству юных художников, - пояснили в школе-интернате. - А также способствовать художественному развитию и социальному становлению личности наших учеников.

Конкретно!

Выставка работает до 28 апреля в Выставочных залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12. Справки по телефонам: (243) 242-72-17; 242-77-89; 241-06-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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