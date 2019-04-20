2019-04-20T13:58:24+03:00
Общество

Во Владивостоке сформирован график выдачи путевок в детские сады на 2019-2020 годы

Специалисты разъяснили алгоритм получения путевок и постановки в очередь
Милана СОКОЛ
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Малыша Владивостока скоро получат путевки в садМалыша Владивостока скоро получат путевки в садФото: pixabay.com
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Специалисты администрации Владивостока опубликовали алгоритм постановки в очередь и пошаговую инструкцию для получения путевок в детские сады приморской столицы. Родителям дошколят следует своевременно написать соответствующее заявление, собрать пакет необходимых документов, после чего дожидаться заветного места в садике. Уже сформирован список малышей, которые получат путевки на 2019-2020 годы.

Для постановки ребёнка на учет в целях зачисления в сад, родители должны предоставить специалистами Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока пакет документов. Получить место в очереди можно также через многофункциональные центры «Мои документы» и Единый государственный портал госуслуг. Законным представителям необходимо подать заявление по заданной форме, которое можно скачать на официальном сайте городской администрации. При этом родители должны предоставить оригинал документа, подтверждающий личность, а также оригинал свидетельства о рождении ребенка. Следующим необходимым документом станет справка о регистрации чада по месту жительства. При праве на внеочередное и первоочередное предоставление места ребёнку в МДОУ, законным представителям необходимо подтвердить законность действий соответствующими документами (полный список которых также опубликован на сайте администрации).

Подать документы специалистам Управления можно по следующим адресам:

Советский район – проспект 100-летия Владивостока, 94, кабинет № 3;

Ленинский район – улица Каплунова, 12, кабинет № 1;

Первомайский район – улица Черемуховая, 20, кабинет № 1;

Первореченский район – проспект 100-летия Владивостоку, 29а;

Фрунзенский район – улица Станюковича, 31а

Режим работы: понедельник с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45)

Стоит отметить, что при смене фамилии ребенка необходимо подать обновленную информацию в течение 10 календарных дней.

Комплектование садов на новый учебный год проводится в период с 14 мая по 1 июля. В остальные месяцы года дети могут попасть в МДОУ при наличии свободных мест. При этом список будущих воспитанников формируется согласно дате рождения и дате постановке на учет. Путевки в сад выдаются законным представителям малышей в соответствии со сформированным графиком.

График выдачи путевок во Владивостоке

График выдачи путевок во Владивостоке

Для получения путевки родителям также необходимо предоставить ранее собранные документы. Саму же путевку нужно зарегистрировать в садике в течение 10 рабочих дней со дня выдачи. В случае неявки законных представителей в муниципальное дошкольное учреждение в отведенный срок, путевка считается недействительной.

Места выдачи путевок в соответствии с районом

Места выдачи путевок в соответствии с районом

ИСТОЧНИК KP.RU

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