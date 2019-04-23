«Колымская» подставляет плечо в трудную минуту

Для современного человека характерно планировать свое будущее и предусматривать защиту от различных непредвиденных обстоятельств. Многие страхуют свое здоровье, дачи, квартиры и автомобили. Постепенно развивается и страхование жизни на случай смерти. В Приморье только СК «Колымская» берет на себя ответственность за организацию последнего пути. И это очень актуальная услуга, ведь ритуальное страхование - это забота не только о себе, но и о своих близких, родных, которым в печальный момент приходится, увы, очень часто сталкиваться с некачественными услугами, завышением цен, кредитами с высокими процентами. Ведь как бы ни выросли тарифы у ритуальных компаний, клиент получит комплекс услуг, который был выбран при заключении договора.

Забота и надежность

Выполнение обязательств, взятых на себя страховой компанией, гарантируется законодательством. Деятельность СК лицензирована государством, регулируется Центробанком РФ и жестко регламентируется Законом о страховании и Гражданским кодексом РФ. Средства, полученные от клиентов, поступают в специальные резервные страховые фонды и используются только на страховые выплаты. И, что касается «Колымской», за 27 лет деятельности на страховом рынке России на компанию ни разу не упала даже тень подозрений в недобросовестности.

- Наши договоры страхования отличаются четкими, юридически выверенными условиями, учитывающими все нюансы предстоящего страхового события, возможностью расторжения договора, индексацией страховой суммы,- комментирует директор владивостокского филиала СК «Колымская» Елена Кузьмина. - Мы тщательно проверяем, насколько полно были оказаны ритуальные услуги, перед тем как перевести деньги на счет компании-партнера, которая непосредственно оказывает услуги по организации похорон.

Конечно, в горький час очень важно, чтобы надежные специалисты сняли бремя хлопот с плеч родственников. Но есть и еще один существенный нюанс, который сполна оценили клиенты, обратившиеся в «Колымскую»:с первых минут люди чувствуют, что их заботы - это самое важное для сотрудников страховой компании.

- В нашем офисе комфортно, вас встречают приветливые менеджеры, а страховые агенты становятся со временем «домашними ангелами». Им звонят иногда просто поговорить, поделиться своими радостями и бедами. Люди знают, что их всегда выслушают, - рассказала Елена Кузьмина.

А как у них?

Руководитель филиала «Колымской» во Владивостоке полагает, что приморцам стоит обратить внимание на менталитет граждан других стран касательно ритуального страхования. Надо избавляться от русского «авось». Любой европеец понимает, что ему важны не только те доходы, которые получает его семья сейчас и сегодня, но и степень защищенности материального и финансового благополучия в будущем. Именно поэтому уровень ритуального страхования в Западной Европе достигает 80-90 процентов.

К примеру, в Германии страховка компенсирует расходы не только на сам похоронный процесс, но и на последующий уход за могилой. Очень востребована услуга ритуального страхования в Японии. В Стране восходящего солнца- высокая продолжительность жизни и много одиноких стариков, а стоимость погребальных услуг в этом государстве достаточно высока. В США похоронить человека обойдется не менее чем $ 7000 долларов. Поэтому за океаном используется много страховых программ, покрывающих эти траты.

Программы ритуального страхования «Классическая трехлетняя», «Пожизненная» и «Классическая до 100 лет», которые предлагает СК «Колымская», использовали лучший мировой опыт и доступны каждому, независимо от уровня доходов и возраста.

Конкретно!

Получить консультацию и узнать обо всех программах страхования можно в офисе страховой компании «Колымская»: Владивосток, ул. Алеутская, 61. Тел.: (423) 2-450-450, 2-606-111.

Подпись к фото: Избавьтесь от русского «авось» – проявите заботу о ваших близких уже сейчас.

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Акционерное общество «Страховая компания «Колымская». Лицензия ЦБ РФ на осуществление страховой деятельности от 06.11.2015 СЖ №0507, СЛ №0507