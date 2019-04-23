Во Владивостоке покажут премьерный спектакль «Великий Гэтсби». Творческая группа, занятая в премьерном спектакле, специально посетит Владивосток для ознакомления с актерами академическом театре им. М. Горького.

В творческую группу вошли режиссер, художественный руководитель Theatre Movement Bazaar Тина Кронис, драматург Ричард Алгер и продюсер Владимир Феркельман.

Theatre Movement Bazaar был создан режиссером и хореографом Тиной Кронис и драматургом Ричардом Алгером в 1997 году в Лос-Анжелесе. Это синтетический театр движения и танца, в котором, однако, слову также уделяется большое внимание.

Среди авторов, произведения которых были интепретированы театром Theatre Movement Bazaar, были, прежде всего Чехов, Теннеси Уильямс, Роберт Луис, Стивенсон, Достоевский, Гоголь, Уилльям Инг, Стринберг.

Тина Кронис - театральный режиссер и хореограф. Как создатель и художественный руководитель синтетического театра движения и всех его постановок, получила много национальных премий, включая «Овацию» за лучшую режиссуру, хореографию и актерский ансамбль. В начале своей карьеры Тина Кронис работала на Бродвее, как актриса и гастролировала по миру с компанией Mummenschanz в период с 1986 по 1993 год.

Ричард Алгер - драматург, работает в театре и кино, и является исполнительным директором и создателем (вместе с Тиной Кронис) театра Theatre Movement Bazaar и всех его постановок. Пьесы Ричарда многократно получали премии театральных критиков. Также он был лауреатом премий Entertainmentwise (Шотландия), лауреатом Премии Фонда Дурфи и дважды лауреатом Премии Рокфеллера.

Владимир Феркельман - продюсер, более 30 лет занимается организацией музыкальных, театральных, танцевальных, фестивальных гастролей. Владимир работал в течение 5 лет с Сергеем Бондарчуком и 15 лет с Никитой Михалковым. Организовывал приезд голливудских звезд на Международные Кинофестивали в Москве, Санкт Петербурге, Владивостоке, Казани.