2019-04-24T10:19:56+03:00
Общество

Пайщикам ЖСК «Остров» предстоит решить судьбу своего поселка

Накануне помочь разобраться в ситуации приезжал заместитель генерального директора ДОМ.РФ
Анна ПЛЕТНЕВА
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Генеральный план поселка.Генеральный план поселка.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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22 апреля во Владивостоке прошло совещание при участии заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова. Вместе с представителем госкомпании на этой встрече правление кооператива, компания «Аркада» и новый генподрядчик выработали дорожную карту по завершению строительства до конца 2019 года.

Главным итогом обсуждения стала передача части работ нынешнего подрядчика – компании «Аркада», приостановившего строительство, новому генподрядчику - «РК Строй». Руководитель последней, Алексей Адикаев, подтвердил готовность заключить все необходимые соглашения. По его словам, уже к концу августа основные этапы стройки будут выполнены. Стоимость завершения строительства не должна превысить текущую для членов кооператива. Сумма скорректируется только в том случае, если произойдут какие-либо изменения в проектно-сметной документации – однако это не ляжет дополнительным обременением на плечи пайщиков.

Правление ЖСК «Остров» выработало эти решения, а в ДОМ.РФ подтвердили, что в связи со сложившейся ситуацией продолжат оказывать содействие и поддержку, чтобы строительство жилья и объектов инфраструктуры ЖСК «Остров» завершилось.

Уже 29 апреля кооператив проведет собрание, на котором планируется утвердить итоги совещания.

Изначально планировалось, что грандиозный проект обеспечит преподавателей и сотрудников ДВФУ комфортным и доступным жильем. Правительство поддержало проект и поручило Фонду РЖС (теперь эта компетенция - в ДОМ.РФ) выделить на эти цели 40 гектаров на острове Русский безвозмездно. Кроме того, ДОМ.РФ выделил более 500 млн на строительство дорог, инженерных сетей и благоустройство территории. Свои собственные деньги и средства, выделенные ДОМ.РФ, пайщики перевели «Аркаде». Сроки завершения проекта несколько раз переносились по вине строительной компании, которая попала в сложную ситуацию на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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