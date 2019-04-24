Братья по вере ждут в гости

Сегодня в России сложно встретить представителя славянского населения, который бы так или иначе не отмечал один из самых ярких православных праздников - Святую Пасху. И хотя далеко не все из них посетят в этот день храмы и церкви, но уж красочно раскрашенные яйца, которые дополнят отличное весеннее настроение, появятся на столах во многих семьях.

Древние связи

Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка, куда оно, в свою очередь, попало из древнееврейского, и означает «прехождение», «избавление». В этот день православные торжествуют по причине избавления через Христа Спасителя всего человечества от рабства дьявола и дарования нам жизни и вечного блаженства. Пасха или Воскресение Христово - это основа и венец христианской веры.

Особо хочется обратить внимание на греческие корни слова «Пасха» в русском языке. И неспроста. Пасха в Греции - во все обозримые времена была и остается одним из самых главных религиозных праздников страны, и это неудивительно, ведь церковь здесь не отделена от государства и православие - религия государственная. Чего не скажешь о России, которая долгие годы шла по пути безбожия. По крайней мере, официально.

Пасха в Греции - один из любимейших праздников, который отмечают особенно торжественно и ярко. Именно поэтому Пасха в Греции привлекает большое количество туристов, которые съезжаются в Элладу в надежде «убить двух зайцев» сразу: и достопримечательности посмотреть и в гуляниях поучаствовать.

Но не стоит забывать, что Пасха и в календаре Русской православной церкви не имеет постоянной даты, а высчитывается по лунному календарю. Точно так же в Греции. Помимо этого стоит помнить, что праздники в этой стране отмечают по Григорианскому календарю, а не по Юлианскому, как принято у нас, включая религиозные. В этом году Пасха в Греции выпала на 28 апреля, в 2020-м ее отметят 19 апреля, а в 2021-м - уже 2 мая. Ну и так далее.

Пасхальные изюминки

Помните, что сами греки - очень семейная и набожная нация, а потому стремятся проводить наиболее крупные праздники, в том числе и Пасху, в домашнем кругу. После Пасхальной службы люди с горящими свечами расходятся по домам, чтобы от пасхальных свечей зажечь лампады перед иконами. Зато туристам в этот день раздолье. И хотя основные церковные каноны соблюдаются неукоснительно, все же Пасху каждый из регионов Греции отмечает по-своему.

богослужение в базилике Святого Димитрия Солунского

Так, на острове Керкира (Корфу) в Пасхальное Воскресенье принято выбрасывать из окон прямо на улицу расписные глиняные горшки. На острове Хиос в Эгейском море жители деревушки Вронтади устраивают перестрелку петардами, выложенными на листах черепицы между двумя церквями. Жители деревни Пиргос на острове Санторини после красочного Крестного хода собираются у огромных накрытых столов, где основным праздничным блюдом является жареный на гриле осьминог. На острове Идра (Гидра) в Страстную пятницу местные жители в море отправляют Эпитафий, благословляющий моряков. Жители острова Кос, что в Эгейском море, каменную мостовую перед храмом и пол в нем усыпают веточками лаванды, которая источает приятный терпкий аромат...

Афон - отдельная страница

В нескольких часах езды от города Салоники, о нем ниже, на одноименном полуострове расположена священная гора Афон. Именно ее в обязательном порядке стремятся посетить российские туристы и православные паломники. Встреча Пасхи здесь - просто грандиозное действо. Целая неделя ознаменована Крестными ходами, традиционными христианскими торжествами и религиозными проявлениями истинных приверженцев веры. Во главе всех торжеств - икона Пресвятой Богородицы.

Святую Пасху греки называют «Вечеря любви». Богослужения в каждом храме (кстати, на территории монашеского поселения находится 20 больших монастырей), и особенно в афонских кельях и церквях, нетрадиционные. Примечательно, что Евангелие читают на разных языках. Среди них практически все языки христиан: английский, греческий, русский, арабский, французский, грузинский, древнеафриканский.

Салоники ждут россиян

А в городе Салоники городские власти устраивают для жителей и туристов бесплатные угощения. Накрываются огромные столы с праздничным угощением с обязательными вином, красными пасхальными яйцами, мясом и сладкими чуреками. Это такая разновидность хлеба.

На Салониках стоит остановиться отдельно. Уже долгие годы инициативная группа жителей Владивостока, в рядах которых и весьма известные фамилии, пытается добиться от властей города инициировать процедуру по установлению с греческими Салониками побратимских связей. Но пока эта инициатива не находит понимания чиновников. Владивосток наладил тесные связи и с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и даже с Америкой, но Европа пока не попадает в зону наших интересов. Что ни может не вызывать как минимум недоумения. Ведь Салоники и Владивосток очень похожи. Это города-порты, играющие важную роль в экономике своих регионов. Оба города сегодня являются свободными экономическими зонами. И, наконец, оба города с богатыми православными традициями.

В Салониках находится огромное количество значимых для православных святынь. На весь православный мир Салоники знамениты тем, что здесь, в базилике святого Димитрия, хранятся мощи святого великомученика Дмитрия Солунского, покровителя города. Кроме того, в окрестностях Салоник находится монастырь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где покоятся мощи св. Арсения Каппадокийского и святого старца Паисия Святогорца. Всего в нескольких часах езды от города расположены известные на весь мир монастыри Метеоры, и именно из Салоник паломники со всего мира начинают свое путешествие на святой Афон.

Базилика Святого Димитрия в Салониках

Важная историческая деталь, которая вряд ли кого оставит равнодушным. Именно в Салониках (в древности город назывался Солони) родились и начали свою просветительскую деятельность небезызвестные братья - святые Кирилл и Мефодий, создатели старославянской азбуки и церковно-славянского языка, христианские проповедники. Именно от них пошел русский язык.

В Салониках русский человек, да и любой владеющий русским языком, не пропадет. В городе большая российская община, многие сотрудники кафе, ресторанов и отелей также вполне сносно изъясняются на русском. Меню в заведениях общепита, вывески на популярных магазинах также часто дублируются на русском языке. Здесь можно найти и русскоязычные СМИ, а уж сайтов на русском - десятки.

Автору этих строк удалось найти контакт с русскоговорящим греком по имени Янис - жителем Салоник. Он родился в России, но в период распада СССР в числе сотен тысяч греков, тех, чьи предки нашли в нашей стране пристанище во время захвата Греции османами, выехал на историческую родину. Янис рассказал о том, что вообще в Греции и в Салониках в частности очень многие владеют русским, а те, кто переехал сюда из России, продолжают обучать своих детей языку. Более того, практически во всех храмах страны россиян обязательно встретят как единоверцев и даже пообщаются с ними на русском языке. «Не удивляйтесь, если слова «Христос Воскрес» вам здесь скажут на русском», - предупредил собеседник. По словам Яниса, туристам, как и паломникам из России, здесь всегда были и будут рады. «Русские - наши люди!» - резюмировал он в конце разговора.

Те приморцы, которым уже удалось побывать в греческих святынях, в один голос заверяют, что наши канонические православные традиции очень похожи, а вот умению греков в каждой местности придавать празднику свой особенный колорит стоит поучиться. Очень хочется надеяться, что Владивосток получит своего побратима в Греции, что позволит и в нашем городе научиться встречать Святую Пасху по-особенному.