2019-04-25T05:05:22+03:00
Звезды

Виктория Косенко представила персональную выставку

Экспозиция живописи «Плетенье нежное тумана и печали» открыта в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького.
Марина СМОРОДИНА
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Пейзажи Виктории Косенко по-новому открывают Владивосток. Фото Карина ПРОШКИНАПейзажи Виктории Косенко по-новому открывают Владивосток. Фото Карина ПРОШКИНА
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Владивостокская художница Виктория Косенко предоставила Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького для создания экспозиции около двух десятков работ последних лет, выполненных в жанре городского пейзажа. Название выставки «Плетенье нежное тумана и печали» очень точно характеризует творчество талантливого автора.

- Работы Виктории Косенко всегда узнаваемы. Акварельные, тонкие, изящные - они как будто сотканы из нежности, тумана и светлой грусти, - рассказали в библиотеке. - Выставка в библиотеке открывается накануне юбилея Виктории. Пожелаем ей больших творческих успехов, мира и гармонии! Не переставайте удивляться миру и удивлять его!

Виктория Косенко - дочь художника. Вместе с отцом ходила на этюды в Подмосковье, где весной - сирень тысячи оттенков, а зимой - снега по пояс и рябиновый салют. В приморской деревне, в гостях у родственников, восхищалась цветущей вишней и гроздьями калины. Во Владивостоке она закончила художественное училище (мастерская заслуженного художника Валентина Чеботарева). Продолжила профессиональное обучение в Институте искусств (мастерская заслуженного художника Кирилла Шебеко).

Во время учебы в Академии искусств и после ее окончания регулярно принимает участие в международных, зональных, краевых и городских художественных выставках. Является членом Союза художников России.

Выставка открыта до 11 июня 2019 года по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, 59а. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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