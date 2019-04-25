В Приморье отметили Международный день памятников и исторических мест

Пороховой погреб на окраине поселка Экипажного является частью Владивостокской крепости. Ему присвоен статус памятника федерального значения. Именно этот обьект выбрали местом приложения сил работники сферы культуры в ходе общекраевого субботника, который состоялся 20 апреля.

Акция была приурочена к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры, объявленному в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура». В наведении порядка на территории краевого памятника истории и культуры приняли участие волонтеры, общественники и деятели культуры. Организовали субботник сотрудники департамента культуры и Инспекции по охране объектов культурного наследиям Приморского края.

А накануне, 18 апреля, в залах Приморской краевой картинной галереи в Международный день памятников и исторических мест чествовали тех жителей региона, кто на протяжении многих лет делает все возможное для сохранения культурного и исторического наследия.

- Сегодня как никогда важно сохранить для будущих поколений все те исторические памятники, которые мы имеем. В этот день хочется поблагодарить всех причастных к празднику и пожелать успехов и осуществления творческих замыслов, - обратилась к присутствующим врио вице-губернатора Приморского края Ирина Медведева.

Она вручила благодарности губернатора края особо отличившимся жителям Приморья за высокие профессиональные достижения, добросовестную работу и вклад в обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Приморского края.