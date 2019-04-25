Приморская филармония приглашает на концерт, посвященный Дню Победы

В майские дни Приморская краевая филармония приглашает на концерт, подготовленный в честь великой Победы над фашизмом. Со сцены малого зала прозвучат песни, которые согревали красноармейцев в окопах и землянках, поднимали на смертельный бой, помогали выстоять в тяжелых сражениях.

Многие из произведений, вошедших в концертную программу, любимы уже не одним поколением россиян и стали, буквально, народными. Это «Синий платочек», «Катюша», «Родной огонек» и многие другие. Артисты филармонии исполнят популярные песни и стихи времен Великой Отечественной войны композиторов Новикова, Соловьева-Седого, Блантера, Дунаевского, Мигули, Матвиенко; поэтов - Симонова, Берггольц, Матусовского, Дементьева.

- Песни, созданные в годы войны, обладают ныне силой документа - прямого свидетельства непосредственного участника тех грозных событий, «звучащими памятниками» Великой Отечественной войны, - рассказали организаторы концерта.

В программе примут участие Ирина Кучинская (сопрано), лауреат регионального конкурса Наталья Брылева (сопрано), солист Мариинского театра (Приморская сцена), лауреат международных конкурсов Илья Астафуров (тенор), лауреат международных конкурсов Елена Брыкина (сопрано), заслуженный артист РФ Леонид Букин (фортепиано), лауреат международных конкурсов Евгения Зленко (фортепиано), эстрадно-вокальный дуэт Натали Коршикова и Константин Мищенко, Юлия Макеич (эстрадный вокал), лауреат всероссийского конкурса Александр Пстыга (эстрадный вокал), Дмитрий Сабитов (эстрадный оркестр). Ведущая - Аэлита Степанова.

Концерт состоится 10 мая, в 18.00 по адресу: Владивосток, ул.Светланская, 15.