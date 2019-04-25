2019-04-25T08:16:48+03:00
Общество

Первая открытая студия радио «Комсомольская правда» - Приморье» начинает свою работу

25 и 26 апреля любой участник выставки «Город» может попасть в радиоэфир
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Открытая студия радио «Комсомольская правда - Приморье» работает на строительной выставке «Город».Открытая студия радио «Комсомольская правда - Приморье» работает на строительной выставке «Город».
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25 и 26 апреля в рамках строительной выставки «Город» свою работу начинает первая открытая студия радио «Комсомольская правда» - Приморье». Каждый участник выставки сможет попасть в эфир радиостанции КП, рассказать о своей компании, новейших технологиях в строительстве, поделиться интересными проектами в данной области и не только.

Радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» вещает в крупнейших городах края на FM волнах:

- Владивосток 90,4 FM

- Уссурийск 99,4 FM

- Находка 107,2 FM

Эфиры радио сопровождаются онлайн видео трансляцией на сайте DV.KP.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU

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