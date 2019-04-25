Первая открытая студия радио «Комсомольская правда» - Приморье» начинает свою работу
25 и 26 апреля любой участник выставки «Город» может попасть в радиоэфир
Открытая студия радио «Комсомольская правда - Приморье» работает на строительной выставке «Город».
Изменить размер текста:
25 и 26 апреля в рамках строительной выставки «Город» свою работу начинает первая открытая студия радио «Комсомольская правда» - Приморье». Каждый участник выставки сможет попасть в эфир радиостанции КП, рассказать о своей компании, новейших технологиях в строительстве, поделиться интересными проектами в данной области и не только.
Радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» вещает в крупнейших городах края на FM волнах:
- Владивосток 90,4 FM
- Уссурийск 99,4 FM
- Находка 107,2 FM
Эфиры радио сопровождаются онлайн видео трансляцией на сайте DV.KP.RU.
ИСТОЧНИК KP.RU