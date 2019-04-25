Владимир Путин прибыл в кампус ДВФУ на встречу с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава государства уже прибыл кампус Дальневосточного университета, встреча на высшем уровне начнется в ближайшие минуты.

В Корпус S университета, где пройдет встреча двух лидеров, Путина сопровождал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В настоящий момент территория вокруг корпуса, где состоится встреч, оцеплена, близко к нему никого не пускают, в том числе сотрудников университета и студентов. На крыше корпуса дежурят снайперы.

Путин прилетел из Читы, где проводил совещание по противодействию природным пожарам. Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне бронепоездом из КНДР, сделав остановку на границе наших государств в поселке Хасан. Это первый визит Ким Чен Ына в Россию.

Путин улетит сегодня же на саммит в Китай, а в планах у северокорейского лидера провести во Владивостоке еще одни сутки и прогуляться по тем же местам, которые когда-то посещал здесь его отец Ким Чен Ир.

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