Маленький лисенок едва не погиб в лесу во Владивостоке. Местная жительница обнаружила трех зверят во время прогулки по острову Русский. Двое из них уже были мертвы, а вот третьего удалось спасти. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Все случилось еще на прошлой неделе, 18 апреля. Во время прогулки по острову Русский во Владивостоке местная жительница обнаружила трех крохотных лисят. Двое из них, к сожалению, погибли, а вот третий еще подавал признаки жизни. Не раздумывая, девушка забрала лисенка с собой в город - спасать малыша.

- Вечером нашли малышку, а рядом ее братик и сестренка. Мертвые. Забрали ее и отвезли в ветеринарную клинику во Владивостоке. Там прошли ряд исследований - взяли клинический анализ крови, биохимический, сделали УЗИ. Это девочка, еще совсем маленькая, - рассказала спасительницы лисенка.

Уже на следующий день, после всех обследований, которые девушка, кстати, делала за свой счет, лисенок оказался в Приморском сафари-парке. По словам директора учреждения Дмитрия Мезенцева, лисенок чувствует себя, но сначала животное плохо ело.

-Лисенок сначала не совсем хорошо кушал - то ел, то нет. Сейчас пока что все нормально, врачи заботятся. Говорить о дальнейшей судьбе малышки трудно. Сначала животное надо выходить, чтобы лисенок хотя бы просто выжил, - рассказал корреспонденту «КП» Дмитрий Мезенцев.

Девушка записала трогательное видео, на котором рассказывает, как нашла и спасла от верной гибели маленького лисенка. Жительница Владивостока сказала, что периодически будет навещать малышку, и позвала всех желающих познакомиться с ней уже в сафари-парке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/705214" frameborder="0"></iframe> Девушка из Владивостока спасла крохотного лисенка от верной гибели. Видео: safaripark25ru.

Кстати, сотрудники заповедника теперь выбирают имя для спасенного лисенка. За помощью они обратились к приморцам. На странице сафари-парка в Instagram руководство предлагает своим подписчикам подобрать новой постоялице имя.

Пользователи социальной сети уже выдвинули свои первые предложения. Среди них оказались имена Алиса, Злата, Руся, Находка, Влада