Недавно открытый во Владивостоке бизнес-центр эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Снова

Сотрудников и посетителей бизнес-центра SkyCity в центре Владивостока эвакуировали вечером 25 апреля из-за сообщения о бомбе. Сообщение о минировании уже поступало в это здание неделю назад.

Как сообщают горожане, на месте уже работают сотрудники МЧС и полиции. Кстати, SkyCity находится через дорогу от здания МВД по Приморскому краю. Возле здания дежурят автомобили скорой помощи и пожарных.

- Ощущения паники нет, - говорит очевидец по имени Екатерина, - но народ какой-то напряженный. Да еще какой-то бородатый мужчина ходит рядом и снимает все на большую видеокамеру. Я и мои коллеги решили сегодня на работе не задерживаться и поехать домой, а то вдруг…

Горожане считают, что тревога ложная, но здание обходят стороной. Фото: Сергей Баланов

В последние несколько дней торговые центры Владивостока неизвестные буквального затерроризировали своими звонками и ложными сообщениями о минировании. Уже успел пострадать и SkyCity, и расположенная неподалеку Fresh Plaza. А торговый центр на улице Бородинской и вовсе объявлял эвакуацию уже девять раз. Однако всякий раз каждый объект тщательно проверяется.

Рядом со зданием дежурят скорая и пожарная машины

Впрочем, не так давно Владивосток пережил массовые эвакуации из-за телефонных «террористов». В январе в один день сообщения о «заминировании» поступили сразу в несколько десятков школ, торговых центров и учреждений и даже в здание краевой администрации. Был сорван учебный процесс, бизнес жалуется на колоссальные убытки. Спецслужбы установили, что сообщения поступали с IP-адресов, зарегистрированных за границей, например, в Украине, Турции и на Сейшельских островах. Цель была посеять панику и дестабилизировать работу учреждений. Злоумышленников до сих пор не обнаружили.