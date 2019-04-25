Ким Чен Ын и "Спящая красавица": чем займется глава КНДР в свой последний день во Владивостоке

Глава госсовета КНДР в третьем поколении, молодой улыбчивый северокорейский вождь Ким Чен Ын впервые побывал в России и впервые же встретился с Владимиром Путиным, выбрав для этого исторического события именно Владивосток. И не случайно. Ведь это не просто самый близкий географически к КНДР российский город, для Ким Чен Ына это еще и память об отце. Оттого и так контрастно выглядит визит первых лиц: Путин прилетел и улетел, что называется, день в день, а Ким решил провести в столице Дальнего Востока двое полных суток.

По стопам отца

Лейтмотивом поездки Ким Чен Ына в Россию стала идея посетить те же места, где когда-то ступала нога его отца, председателя госсовета КНДР Ким Чен Ира. Он ведь и приехал на том же бронепоезде на тот же вокзал. Только вот кампуса ДВФУ 17 лет назад не было даже в проекте, а останавливаться в том же номере, что и отец - в гостинице «Гавань» - уже не солидно.

Хотя в «Гавани» Кима ждут и надеются, что в пятницу он туда заглянет, сфотографируется у того самого номера, где много лет висит памятная табличка. Рады будут ему и на хлебозаводе компании «Владхлеб» и даже готовы угостить знаменитым «Угольным» хлебом, который когда-то пробовал и Ким Чен Ир. Только вот ни отеля, ни завода в планах у нынешнего главы КНДР пока нет.

Ким и Путин в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Фото: пресс-служба Кремля

Зато он собирается посетить Корабельную набережную и порт, где тоже бывал отец. В 10.00 Ким Чен Ын вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко возложат венки к вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», а затем посетят один из кораблей ТОФ в бухте Золотой Рог. Скорее всего, это будет корвет «Громкий», построенный на заводе в Комсомольске-на-Амуре и вошедший в состав Тихоокеанского флота в конце прошлого года.

После Ким Чен Ын прогуляется по территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) и посетит Приморский океанариум. Учреждение заранее объявило посетителям, что в пятницу будет закрыто «по производственным причинам». Мало кто сомневается, что производить он будет именно впечатление на высокого гостя.

Вечером Ким Чен Ын устроит культурную разгрузку и посетит Приморскую сцену Мариинского театра, где в пятницу дают балет-феерию в трех действиях с прологом и апофеозом «Спящая красавица». Билеты на спектакль, кстати, есть в продаже, у горожан имеется шанс оказаться в одном зале с лидером соседнего государства. Правда, из-за визита главы КНДР парковка перед театром оперы и балета будет закрыта, что может обернуться транспортным коллапсом.

В 22.00 в пятницу бронепоезд снова подадут к вокзалу и глава КНДР закончит свой визит во Владивосток.

Пробки и пустые дороги

Большинству горожан визит главы КНДР запомнится пробками и перекрытием дорог. К слову сказать, пострадал только один район - Эгершельд, поскольку для встречи высокого гостя на пару часов пришлось перекрыть привокзальную площадь. Зато по всему маршруту следования его кортежа на Русский остров с самого утра полиция освободила обочины от припаркованных авто, благодаря чему многие горожане заметили отсутствие пробок и даже в шутку просили Кима задержаться в городе.

Бронепоезд Кима прибыл в Россию утром 24 апреля через единственный российско-корейский железнодорожный погранпереход в поселке Хасан, где сделал остановку, и Ким Чен Ын по наспех сколоченным деревянным ступенькам впервые спустился на российскую землю. Через несколько минут он снова сел в поезд и поехал во Владивосток, куда прибыл лишь к шести вечера.

Владивосток встретил Ким Чен Ына тучами, которые время от времени пронизали патрулировавшие небо военные истребители, и военным оркестром. Территорию вокзала предварительно помыли с шампунем, на перроне и перед центральным входом в здание вокзала постелили ковровые дорожки, а выезд с перрона на улицу Алеутскую и вовсе заранее переделали, сгладив на 20 сантиметров уступ, который лимузины Кима могли задеть днищем. Правда, это оказалось лишним, кортеж на перрон по свежеположенному асфальту спускаться не стал, а выстроился на привокзальной площади.

Привокзальную площадь Владивостока перекрыли ради почетного гостя. Фото: Вадим Попов

Бронепоезд еще не успел остановиться на том пути, куда обычно прибывают экспрессы из аэропорта, как из него уже выскочили сотрудники корейских спецслужб и работники состава, которые - эти кадры облетели весь мир - стали протирать поручни вагона прямо на ходу.

Тем временем на привокзальной площади полиция стала перемещать журналистов и зевак подальше от места проведения церемонии. И вдруг в окружении корейских и российских чиновников на площадь вышел сам Ким. Не через центральный вход вокзала, он поднялся по виадуку, по которому ежедневно сотни горожан спешат на электрички. Без официоза и шествия почетного караула не обошлось, но уже через несколько минут глава КНДР погрузился в свой лимузин и отправился отдыхать в кампус на Русский остров.

Тосты с Путиным и меч в подарок

Владимир Путин прибыл в кампус в назначенное время и вдруг сам оказался в положении ожидающего. И хоть Ким Чен Ын жил в соседнем университетском корпусе, на встречу он опоздал на полчаса. Несмотря на это, Путин вышел встречать гостя на крыльцо и радостно жал ему руку со словами «Добро пожаловать».

Через несколько минут лидеры двух стран, сидя в креслах на фоне флагов, поздравляли друг друга с недавним переизбранием на должности и выражали желание плодотворно сотрудничать. Путин признался, что российская сторона давно добивалась этой встречи, а кроме того, приветствует «ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений».

- Спасибо, что пригласили, и, несмотря на занятость, преодолели тысячи километров ради встречи со мной. Сейчас ситуация на Корейском полуострове вызывает интерес всего международного сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут полезными для того, чтобы вместе эту ситуацию оценить и разработать пути решения. Надеюсь, у нас получится конструктивный диалог.

- Так и будет, - ответил ему Путин.

Застолье в высшем обществе. Фото: пресс-служба Кремля

Вместо запланированного часа переговоры тет-а-тет длились больше двух часов, а потом еще - полтора часа общения с участием делегаций. Закончился день торжественным приемом здесь же, в кампусе университета. Подавали борщ, пельмени из оленины, салат из краба, спинки трески с соусом из укропа, говядину с запеченными баклажанами, а также вино двух видов. На десерт были предложены щербет из яблока в карамели и шоколадный торт. Путин и Ким поднимали бокалы и дарили подарки. Ким Чен Ын вручил Владимиру Путину меч как символ души корейского народа, а Путин подарил коллеге именную шашку.

Оба лидера остались переговорами довольны, хотя и закончились они ничем.