Пасхальные богослужения во Владивостоке 2019: где и когда
Уже завтра, 28 апреля, православные верующие отметят праздник Светлой Пасхи. «Комсомолка» публикует полный список храмов, где будут проходить пасхальные службы в 2019 году в храмах Владивостока.
Покровский кафедральный собор (Владивосток, Океанский проспект, 44)
Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 8:00 часов
Что: утренняя служба, литургия святого Василия Великого
Что: Ночная праздничная служба, Литургия - в 23:30
Успенский храм (Владивосток, Светланская, 65)
Когда: 27 апреля, Великая Суббота 8:00 часов
Что: Вечерня с литургией святого Василия Великого –
Что: освящение пасхальной снеди - с 11:00 до 19:00 часов
Что: Таинство исповеди - с 20:00 до 23:00 часов
Что: Полунощница - в 23:15
Преображенский храм (Владивосток, Корабельная набережная, 1)
Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 8:00 часов
Что: Литургия святого Василия Великого. Освящение куличей.
Что: Чтение Деяний святых апостолов в 21:00
Что: Начало исповеди - в 22:30
Храм Казанской иконы Божией Матери (Владивосток, Верхнепортовая, 74)
Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 8:00 часов
Что: литургия святого Василия Великого
Что: полунощница, крестный ход -
Что: пасхальная утреня, божественная литургия, Пасха - в 00:00
Когда: 28 апреля, Светлое Христово Воскресение
Что: Пасха - в 9:00 часов
Храм новомучеников и исповедников Церкви Русской (Владивосток, Шуйская, 23А)
Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 7:00
Что: литургия святого Василия Великого. Освящение пасхальной снеди.
Что: таинство исповеди - в 21:00
Что: полунощница - в 23:30
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (поселок Угловое)
Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 8:00
Что: Литургия святого Василия Великого
Что: Освящение куличей и яиц - в 12:00 - 16:00
Что: Чтение деяний святых апостолов - в 21:30
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