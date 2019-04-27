2019-04-27T10:13:26+03:00
Общество

Пасхальные богослужения во Владивостоке 2019: где и когда

Редакция «Комсомольской правды» публикует расписание праздничных служб, литургий и список мест, где можно освятить куличи
Василий ПОЛИКАРПОВАнна ПЛЕТНЕВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже завтра, 28 апреля, православные верующие отметят праздник Светлой Пасхи. «Комсомолка» публикует полный список храмов, где будут проходить пасхальные службы в 2019 году в храмах Владивостока.

Покровский кафедральный собор (Владивосток, Океанский проспект, 44)

Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 8:00 часов

Что: утренняя служба, литургия святого Василия Великого

Что: Ночная праздничная служба, Литургия - в 23:30

Успенский храм (Владивосток, Светланская, 65)

Когда: 27 апреля, Великая Суббота 8:00 часов

Что: Вечерня с литургией святого Василия Великого –

Что: освящение пасхальной снеди - с 11:00 до 19:00 часов

Что: Таинство исповеди - с 20:00 до 23:00 часов

Что: Полунощница - в 23:15

Преображенский храм (Владивосток, Корабельная набережная, 1)

Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 8:00 часов

Что: Литургия святого Василия Великого. Освящение куличей.

Что: Чтение Деяний святых апостолов в 21:00

Что: Начало исповеди - в 22:30

Храм Казанской иконы Божией Матери (Владивосток, Верхнепортовая, 74)

Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 8:00 часов

Что: литургия святого Василия Великого

Что: полунощница, крестный ход -

Что: пасхальная утреня, божественная литургия, Пасха - в 00:00

Когда: 28 апреля, Светлое Христово Воскресение

Что: Пасха - в 9:00 часов

Храм новомучеников и исповедников Церкви Русской (Владивосток, Шуйская, 23А)

Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 7:00

Что: литургия святого Василия Великого. Освящение пасхальной снеди.

Что: таинство исповеди - в 21:00

Что: полунощница - в 23:30

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (поселок Угловое)

Когда: 27 апреля, Великая Суббота, в 8:00

Что: Литургия святого Василия Великого

Что: Освящение куличей и яиц - в 12:00 - 16:00

Что: Чтение деяний святых апостолов - в 21:30

ИСТОЧНИК KP.RU

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