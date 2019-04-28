2019-04-28T05:33:32+03:00
Общество

Азбука веры: основные обряды и приметы Светлого Христова Воскресения

Домашние дела не должны омрачать благословенный день
Милана СОКОЛ
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Традиционные символы ПасхиТрадиционные символы ПасхиФото: Милана СОКОЛ
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В 2019 году православные люди встречают Пасху или Светлое Христово Воскресение 28 апреля. Главный христианский праздник по традиции отмечается по лунному календарю, поэтому его дата – переходящая. В обзоре «Комсомолки» основные приметы и традиции пасхальных дней.

Накануне Пасхи главным испытанием для верующих стала Страстная суббота. В последний день страстной недели христиане вспоминают телесное погребение Иисуса Христа, придавшись молитвам. При этом в богослужениях Великой субботы прослеживаются, как траурные мотивы, в связи с сошествием Христа в ад, так и праздничные – благодаря его воскресению. «КП»-Владивосток подробно писала о службах, которые проходят в храмах приморской столицы.

Светлое Христово Воскресение, которому предшествовал Великий пост, принято отмечать с размахом. Снятие запретов, позволяет верующим накрыть шикарный стол. Главными традициями пасхальных угощений являются яйца – символ возрождения, творожная пасха – символизирует Голгофу, на которой был распят Иисус, знак победы Христа над смертью и красное вино – кровь Господа.

Пасха – это празднество, посвященное воскрешению Спасителя, поэтому вместо приветствия принято говорить «Христос воскрес!». Отвечать на это полагается «Воистину Воскрес!». Категорически запрещена на праздник любая работа по дому. Шитье, стирка и уборка – не должны омрачать благословенный день. Нельзя посещать кладбище. Считается, что живым нужно находиться среди живых, их час еще не настал. Радоница, или родительский день, будет 7 мая. Традиционно день поминовения отмечается во второй вторник после Пасхи.

Во время важнейшего христианского праздника также запрещено ругаться. Мысли верующих должны быть светлыми. Стоит позаботиться не только о помыслах, но о внешнем виде. Считается, что садиться за стол нужно в опрятной одежде, желательно, если она будет новая. Пищу, оставшуюся с празднества, не стоит выкидывать, а лучше скормить птицам и животным.

Воспрещается на Пасху гадать и проводить не христианские обряды. Подобные ритуалы и так не приветствуются духовными лицами, а в это воскресенье и вовсе считаются большим грехом.

По народным поверьям считается большой удачей увидеть пасхальный рассвет. Это сулит счастье. Помимо этого принято наблюдать за погодой в светлый праздник. Если снег уже растаял, то урожай обещает быть богатым.

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

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ИСТОЧНИК KP.RU

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