Елена Кузьмина: «Полис - это подушка безопасности»

Народная мудрость гласит: «Знать где упадешь, соломки бы подстелил». Однако мировая цивилизация давно придумала технологию, благодаря которой неизбежные жизненные риски можно преодолеть с минимальными потерями, не полагаясь на «авось». И о том, как защитить себя и близких от самых серьезных последствий непредвиденных обстоятельств, «Комсомолка» побеседовала с директором владивостокского филиала страховой компании «Колымская» Еленой Кузьминой.

«Чтобы страховка не подвела»

- Елена Сергеевна, насколько, по вашему мнению, в Приморье развит рынок страховых услуг?

- Конкуренция весьма высока. Но наша компания оказывает такие услуги, которые ставят «Колымскую» вне общих рамок. Речь о том, что не все страховые компании берут на себя ответственность по рискам, связанным с жизнью человека. А именно это - наша специализация. Мы страхуем наших клиентов как от несчастного случая во время спортивных соревнований, так и от детских травм, гарантируем защиту туристов во время путешествий, готовы нести ответственность при укусе застрахованного клещом и заражении клещевым энцефалитом. И, наконец, мы единственная СК в Приморье, которая предоставляет услуги ритуального страхования.

- Нередко приходится слышать, что проблемы с развитием страхового рынка в России связаны с низкой страховой культурой населения. Вы согласны с этой точкой зрения?

- Я бы так не сказала. Дело в том, что в дореволюционной России система страхования нисколько не отставала в развитии по сравнению с мировой отраслью. 70-летния империя Госстраха в СССР завершилась крахом и миллионными невыплатами по обязательствам, что привело к высокому скептицизму по отношению к этой сфере. С учетом печальных исторических тенденций, я полагаю, что во многом это вопрос доверия, которое мы должны заслуживать каждым днем своей деятельности.

«Линия судьбы»

- «Колымская» - единственная страховая компания в Приморье, которая имеет целый пакет услуг, связанных с ритуальным страхованием. Легко ли предлагать этот страховой продукт?

- Все, что связано с уходом в мир иной - это очень деликатная сфера. Есть масса психологических аспектов.

- Люди не готовы позаботиться о своем последнем пути?

- Не совсем так. Зачастую пожилые граждане отрывают существенную часть пенсии, чтобы скопить так называемую гробовую сумму, отказывая себе не только в радостях жизни, но и в необходимых вещах. Только не учитывают такие тенденции, как обесценивание этих сбережений в результате инфляции. А при страховании в «Колымской», насколько бы не изменились тарифы у ритуальных компаний, клиент получит комплекс услуг, который был выбран при заключении договора, вне зависимости от того, когда произойдет страховой случай.

- Наверное, и некоторые суеверия не стоит сбрасывать со счетов?

- Безусловно! Есть люди, которые считают, что если они оформят полис ритуального страхования, то непременно это ускорит их уход в мир иной. Однако в практике нашей компании много случаев, когда клиенты перезаключают договоры ритуального страхования несколько раз по факту его окончания (это программа «Классическая» на 3 года). И для таких клиентов у нас предусмотрена система скидок. Например, на этой неделе мы заключили договор с клиентом, который переоформил его уже в 9-й раз.

- Елена Сергеевна, мы продолжим тему ритуального страхования через неделю. Спасибо, что с вашей помощью мы обратили внимание читателей на столь важную тему.

Конкретно!

Получить консультацию и узнать обо всех программах страхования можно в офисе страховой компании «Колымская»: Владивосток, ул. Алеутская, 61. Тел.: (423) 2-450-450, 2-606-111.