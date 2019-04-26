Еще больше абонентов ДГК смогут платить за тепло по индивидуальным приборам учета

Это новшество, которое ожидает абонентов АО «Дальневосточная генерирующая компания» в связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме». По-новому начислять плату за отопление энергетики планируют начать уже в мае.

Без оглядки на соседей

Главным изменением для жителей станет то, что теперь владельцы квартир, оборудованных индивидуальными приборами учета (ИПУ) тепловой энергии, смогут оплачивать услугу отопления по показаниям этих приборов вне зависимости от наличия ИПУ в других квартирах дома. Однако для этого многоквартирный дом обязательно должен быть оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ).

В этом случае начисление платы будет производиться по формуле, которая учитывает объем тепла, потребленного на отопление самого помещения, также мест общего пользования и действующий тариф на тепло:

Pi = (Vi + ((Si * (Vд - ∑Vi) / Sоб) * TТ,

где:

Pi - индивидуальная плата за тепло;

Vi - потребленное тепло на основании показаний индивидуального прибора учета;

Si - общая площадь помещения;

Vд - потребленное многоквартирным домом тепло на основании показаний общедомового прибора учета;

Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

TТ - установленный законодательством РФ тариф на тепловую энергию.

«До вступления в силу Постановления № 1708 Правила предоставления коммунальных услуг позволяли энергетикам начислять плату за тепло по показаниям индивидуальных приборов учета только в том случае, если все квартиры дома были оборудованы такими приборами, а сам МКД имел общедомовой прибор учета. Во всех остальных случаях закон не позволял учитывать показания ИПУ тепловой энергии в расчетах. Теперь владельцы таких помещений смогут рассчитываться за отопление по показаниям своих приборов вне зависимости от того, есть ли подобные приборы в других квартирах. Требование только одно - наличие в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии», - отмечает заместитель генерального директора по сбыту АО «Дальневосточная генерирующая компания» Дмитрий Богдановский.

Согласно требованиям обновленных Правил в домах, не оборудованных ОДПУ, показания индивидуальных (квартирных) счетчиков тепла для расчета услуги отопления не принимаются.

Остальным – по нормативам

Для владельцев квартир, не оборудованных ИПУ, живущих в многоквартирных домах с ОДПУ, в которых есть хотя бы один ИПУ тепловой энергии, начисление платы за тепло будет производиться с применением расчетного норматива на отопление. Этот норматив рассчитывается для данного дома и представляет собой среднее значение тепловой энергии на 1 квадратный метр площади в помещениях, оборудованных ИПУ тепла.

Vi = Si * (∑VИПУ / ∑SiИПУ)

где:

Vi - объем потребленной тепловой энергии, приходящийся на помещение без индивидуального прибора учета;

Si - общая площадь не оборудованного индивидуальным прибором учета помещения в многоквартирном доме;

∑VИПУ - сумма объемов тепловой энергии, определенных по показаниям индивидуальных приборов учета за расчетный период;

∑ViИПУ - сумма площадей помещений в многоквартирном доме, оборудованных индивидуальными приборами учета, с применением показаний которых осуществляется расчет платы.

Общее тепло делим на всех

Еще одним новшеством станет то, что для жителей некоторых МКД плата за тепло может даже немного снизиться. Новый закон обязывает собственников помещений, в которых технической документацией на МКД не предусмотрено наличие приборов отопления или предусмотрены индивидуальные источники тепловой энергии (например, электрические радиаторы), оплачивать часть общедомовых расходов на отопление многоквартирного дома.

Для таких помещений будет использоваться формула:

Viои = Si * (Vд -∑ Viот)/ Sобщ

Viои - объем потребления тепловой энергии i-того помещения на цели отопления мест общего пользования;

Si - общая площадь не оборудованного индивидуальным прибором учета помещения в многоквартирном доме;

Vд - объем потребленной в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии;

∑Viот - сумма объемов тепловой энергии, определенных по показаниям всех индивидуальных приборов учета МКД за расчетный период;

Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

TТ - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«В данном случае можно говорить о том, что закон восстанавливает определенную справедливость. С точки зрения теплотехники многоквартирный дом выступает как единый объект, потребляющий тепловую энергию. Любое помещение в отапливаемом доме получает тепло не только от радиаторов отопления, но и через систему вентиляции дома, стены соседних помещений, оборудованных радиаторами. В этом смысле нельзя говорить о том, что если в помещении нет радиаторов центрального отопления, то оно не отапливается. Поэтому в новом законе и прописана обязанность владельцев помещений, где конструктивно не предусмотрено наличие батарей, платить за отопление мест общего пользования по формуле, предусмотренной Правилами», - подчеркивает Дмитрий Богдановский.