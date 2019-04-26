Ни сучка, ни задоринки: обрезка деревьев во Владивостоке вызвала негодование горожан

С установлением положительных температур, многие улицы Владивостока лишились деревьев. В местах бывших аллей, по мнению горожан, остались уродливые пеньки. Местные жители уверены, что в столице Приморья орудует банда вредителей. Корреспондент «КП»-Владивосток» попытался разобраться, кто и зачем лишает город зеленых насаждений.

Центр города украшают голые стволы. Фото: Elena Stasevich/facebook.com

Фотографии с торчащими из земли остатками стволов в различных районах Владивостока вызвали шквал негативных комментариев в социальных сетях. Местные жители уверены, что под пилу горе-дровосеков попали не только старые, большие деревья, нуждающиеся в омоложении, или опасно нависающие над тротуаром, но и молодые растения, не представляющие никакой угрозы.

Пеньки вместо крон. Фото: Elena Stasevich/facebook.com

- Как можно было так изуродовать улицу? Деревья? Они прикрываются порубочным билетом. Я бы судила таких работников. И на исправительные работы в тайгу на лесопосадки, - негодует жительница Владивостока, взволнованная проблемой вырубки деревьев.

Кадр с центральной улицы Владивостока.Фото:Elena Stasevich/facebook.com

Как удалось выяснить корреспонденту, обрезка деревьев бывает трех видов: санитарная, формовочная и омолаживающая. Для внесения ясности стоит отметить, что на проведение любого из упомянутых видов работ действительно необходим порубочный талон. Билет выдается только после осмотра места комиссией из управления охраны окружающей среды и природопользования. Непосредственным же озеленением улиц Владивостока занимаются сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий».

Специалисты срезают лишние ветвиФото: Милана СОКОЛ

Формовочная обрезка обычно не вызывает нареканий у приморцев, во время этого процесса деревьям попросту придается форма и убираются все ненужные, торчащие ветки. К санитарной обработке относится отсечение старых ветвей, сучьев и даже стволов. Растения, которые могут упасть, часто срезаются на корню. Однако и этот метод работ остается практически незамеченным населением. Общественный резонанс возникает обычно во время так называемого омоложения деревьев. Естественно, что пеньки, массово торчащие из земли на месте некогда шикарных крон, приковывают внимание прохожих.

Так обрезали деревья в Надеждинском районе Приморья. Фото:Elena Stasevich/facebook.com

Специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Суходоева, рассказала журналисту «Комсомолки», что на данный момент омоложение деревьев прошло на Гоголя, Светланской, Набережной, в районе Партизанского и Океанского проспектов. Этому методу обработки подверглись старые деревья, растения с отмерзшими верхушками и сухими ветками в кроне. Так, в нескольких районах была срезана черемуха, способная в короткие сроки воспроизводить молодую поросль. По словам специалистов, омоложение деревьев постепенно планируется провести в различных районах города.

Молодая поросль на пнеФото: Милана СОКОЛ

Некоторые жители Приморья в корне не согласны с подобным решением вопроса озеленения.

- Есть уголовная статья. Необходимо их привлечь, как организованную группу. И чиновников за халатность, которые обязаны следить за этим. А заявителем может быть кто угодно, любой житель Владивостока или общественной организации, - заявляют особо скептично настроенные приморцы.

Пока больше похоже на кактус. Фото:Elena Stasevich/facebook.com

Нашлись и те, кто считает подобный способ омоложения растений правильным.

- Летом эти деревья пустят молодые побеги, и будет очень красиво. Будут большие молодые листья. Нужно так обновлять деревья, им самим легче, - отмечает в комментариях к приморским фото жительница Ростова.

Процесс омоложения прошел удачноФото: Милана СОКОЛ

О качестве выполненных во Владивостоке работ можно будет судить спустя несколько лет. Правомерность же проведенной обрезки могут проверить специалисты надзорных органов, при поступлении соответствующих заявлений.

Справка «КП»

Омолаживающая обрезка применяется для поддержания жизнедеятельности старых растений. Во время ее проведения специалисты частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Отсечение ветвей происходит до зоны появления новых молодых побегов, что составляет 50% – 75% от общей длинны. Считается, что необходимо оставить две-три ветви второго порядка ветвления (не самые старые, способные давать побеги). Летом из этих ветвей появляется молодая поросль. Для общего омоложения стареющих деревьев лучше всего обрезку в кроне проводить в несколько этапов в течение 2 - 3 лет, начиная с вершины и крупных веток. Хорошо восстанавливаются и быстро дают побеги липы, тополя, ивы. Из хвойных пород деревьев обрезку способны переносить лишь голубые ели.

Со временем на стволе появляются молодые побегиФото: Милана СОКОЛ

На дереве желательно оставить несколько более молодых ветокФото: Милана СОКОЛ