2019-04-26T11:26:49+03:00
Общество

Автомобилистам Приморья разрешили пользоваться дорогой с аварийным мостом

Меньше суток понадобилось дорожникам для обустройства объезда возле проблемного объекта
Сергей БАЛАНОВ
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Аварийные мосты в ПриморьеАварийные мосты в ПриморьеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Движение между Арсеньевом и Спасском-Дальним, перекрытое накануне из-за аварийного моста, открыли. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации края, дорожники закончили обустройство объезда, ограничений для движения нет.

Напомним, в четверг, 25 апреля, из-за трещины в опоре моста движение по мосту на 27-м километре автодороги СпасскВарфоломеевка было перекрыто. Транспорт пришлось отправить в объезд через село Реттиховка.

По одной из версий, дорогу активно использовали лесовозы с превышением допустимой массы. Впрочем, как сказал глава Спасского муниципального района Алексей Салутенков в телефонном разговоре, железобетонная конструкция, в которой образовалась трещина, построена во второй половине 20 века.

Дорожники оперативно приступили к обустройству объезда аварийного моста, сделали съезды с дороги, проложили водопроводные трубы, отсыпали сам объезд. На работы ушло меньше суток.

- Сейчас проезд открыт, движение запущено, ограничений для большегрузов нет, - сказал собеседник «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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