Опасное масло: мэрия Владивостока расторгает контракты с поставщиками питания в детсады

Недостаточное количество порций, некачественные продукты питания, но самое главное – небезопасное крестьянское масло - по этим причинам администрация города в одностороннем порядке расторгает контракты с тремя поставщиками детского питания, сообщает пресс-служба мэрии.

Несколькими неделями ранее в нескольких детсадах прошли проверки. В каждом учреждении специалисты взяли на пробы крестьянское масло и направили их в ветеринарную лабораторию. Установлено, что у некоторых организаторов питания масло не соответствуют требованиям «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

В адрес поставщиков заведующие детскими садами направили претензии и выставили штрафы. Однако эффекта это не возымело. Было принято решение о расторжении контрактов в одностороннем порядке. В данный момент питание в трех садах осуществляет другой подрядчик.