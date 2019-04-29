2019-04-29T03:42:36+03:00
Общество

Опасное масло: мэрия Владивостока расторгает контракты с поставщиками питания в детсады

Ни штрафы, ни проверки не возымели эффекта
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Питание в детских садах. Фото: пресс-служба мэрии ВладивостокаПитание в детских садах. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока
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Недостаточное количество порций, некачественные продукты питания, но самое главное – небезопасное крестьянское масло - по этим причинам администрация города в одностороннем порядке расторгает контракты с тремя поставщиками детского питания, сообщает пресс-служба мэрии.

Несколькими неделями ранее в нескольких детсадах прошли проверки. В каждом учреждении специалисты взяли на пробы крестьянское масло и направили их в ветеринарную лабораторию. Установлено, что у некоторых организаторов питания масло не соответствуют требованиям «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

В адрес поставщиков заведующие детскими садами направили претензии и выставили штрафы. Однако эффекта это не возымело. Было принято решение о расторжении контрактов в одностороннем порядке. В данный момент питание в трех садах осуществляет другой подрядчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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