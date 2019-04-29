2019-04-29T10:45:34+03:00
Происшествия

«Увидел наряд ДПС и втопил как сумасшедший»: лихач протаранил встречное авто и лишил семью отца

В больнице трое, в том числе 13-летняя девочка с черепно-мозговой травмой
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Место аварии. Фото предоставлено очевидцамиМесто аварии. Фото предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

Владивосток негодует по поводу резонансного ДТП, которое произошло на проспекте Красоты. Водитель Mazda RX-7 на огромной скорости вылетел на встречную и протаранил Toyota Spacio. Пострадали невиновные: глава семейства погиб на месте, его супруга в тяжелом состоянии вместе с ребенком в «тысячекоечной» больнице.

Авария произошла 29 апреля около 11:20. Mazda двигалась со стороны улицы Шилкинская в направлении кольца Фуникулера, в ней находился мужчина-водитель и пассажирка. У кольца машину занесло на встречку, где ехала Toyota Spasio с семьей внутри - супружеская пара и двое детей 13-ти и 9-ти лет. После лобового удара глава семейства, сидевший за рулем, от полученных травм скончался.

- На моих глазах произошло. На проспекте Красоты стоял наряд ДПС. Рыкса, увидев их, втопила как сумасшедшая. На повороте ее занесло. Шел, минимум 130, …., - описывает произошедшее очевидец.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи. Чтобы достать людей из салонов автомашин, пришлось прибегнуть к помощи спасателей и разрезать автомобильные конструкции.

Невинно пострадавшая Toyota Spasio, в которой ехала семья из 4 человек, в том числе 2 детей. Фото: УМВД по Приморскому краю

Невинно пострадавшая Toyota Spasio, в которой ехала семья из 4 человек, в том числе 2 детей. Фото: УМВД по Приморскому краю

Уточняется, что в результате ДТП пострадало шесть человек. Из них двое детей, один погибший, женщина в тяжелом состоянии, двое средней степени тяжести. Как уточнили в департаменте здравоохранения Приморья, на место ДТП выезжали пять машин «Скорой помощи», включая реанимацию, три общепрофильные бригады и одну педиатрическую.

В больницу доставили женщину и 13-летнюю девочку, невинно пострадавших в ДТП. Женщина с множественными травмами находится в реанимации и готовится к операции. Девочка в нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой.

Также в «тысячекойку» доставили мужчину тяжелом состоянии, в настоящий момент его оперируют. Медики пока не спешат делать прогнозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во Владивостоке оперируют сгубившего семью виновника ДТП на проспекте Красоты
Лобовое столкновение блокировало проспект Красоты во Владивостоке, есть погибшие
Приморцев ждет рекордно короткая рабочая неделя
Сегодня во Владивостоке возможен небольшой дождь
Приморских рожениц порадовали традиционными пасхальными угощениями
Три авто превратились в утиль после скоростного заезда на Русском острове [фото]
Серьезный пожар оставил без крова жителей приморского поселка
Триста тысяч опасных яиц не допустили на праздничные столы приморцев
Неопытная автолюбительница сбила приморскую пенсионерку на пешеходном переходе
Приморцы встретят Светлое Христово Воскресение в тепле
Центр Владивостока перекроют на Пасху
Стиральная машинка стала причиной пожара во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин присвоил приморцу звание «Герой труда»
Лето близко: во Владивостоке детские лагеря готовятся к работе
В Приморье внук обокрал собственную бабушку
Во Владивостоке снова перекроют центр города
Покатались: пьяный подросток из Приморья угнал машину матери и улетел в кювет
Суббота порадует приморцев теплом
Жители Приморья сдали на анализ почти 150 клещей
Приморский филиал ДРСК обеспечил надежное электроснабжение первого Саммита Россия — КНДР
Скорая помощь увезла двух приморцев из горящего дома
Посетителей гостиниц и ТЦ массово эвакуируют во Владивостоке
Выезд из Владивостока сковала пробка - Ким Чен Ын решил перекусить в "Лесной заимке"