«Увидел наряд ДПС и втопил как сумасшедший»: лихач протаранил встречное авто и лишил семью отца

Владивосток негодует по поводу резонансного ДТП, которое произошло на проспекте Красоты. Водитель Mazda RX-7 на огромной скорости вылетел на встречную и протаранил Toyota Spacio. Пострадали невиновные: глава семейства погиб на месте, его супруга в тяжелом состоянии вместе с ребенком в «тысячекоечной» больнице.

Авария произошла 29 апреля около 11:20. Mazda двигалась со стороны улицы Шилкинская в направлении кольца Фуникулера, в ней находился мужчина-водитель и пассажирка. У кольца машину занесло на встречку, где ехала Toyota Spasio с семьей внутри - супружеская пара и двое детей 13-ти и 9-ти лет. После лобового удара глава семейства, сидевший за рулем, от полученных травм скончался.

- На моих глазах произошло. На проспекте Красоты стоял наряд ДПС. Рыкса, увидев их, втопила как сумасшедшая. На повороте ее занесло. Шел, минимум 130, …., - описывает произошедшее очевидец.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи. Чтобы достать людей из салонов автомашин, пришлось прибегнуть к помощи спасателей и разрезать автомобильные конструкции.

Невинно пострадавшая Toyota Spasio, в которой ехала семья из 4 человек, в том числе 2 детей. Фото: УМВД по Приморскому краю

Уточняется, что в результате ДТП пострадало шесть человек. Из них двое детей, один погибший, женщина в тяжелом состоянии, двое средней степени тяжести. Как уточнили в департаменте здравоохранения Приморья, на место ДТП выезжали пять машин «Скорой помощи», включая реанимацию, три общепрофильные бригады и одну педиатрическую.

В больницу доставили женщину и 13-летнюю девочку, невинно пострадавших в ДТП. Женщина с множественными травмами находится в реанимации и готовится к операции. Девочка в нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой.

Также в «тысячекойку» доставили мужчину тяжелом состоянии, в настоящий момент его оперируют. Медики пока не спешат делать прогнозы.