2019-04-29T11:31:36+03:00
Общество

Участники дальневосточной вставки «Город» рассказали о новинках отрасли

О новой для Дальнего Востока технологии строительства домов из вертикального бруса рассказал коммерческий директор компании «Кодама»
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Коммерческий директор строительной компании «Кодама» Вячеслав Морозов в открытой студии радио «Комсомольская правда» - Приморье»Коммерческий директор строительной компании «Кодама» Вячеслав Морозов в открытой студии радио «Комсомольская правда» - Приморье»
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С 25 по 27 апреля во Владивостоке проходила строительная выставка «Город». Событие, ожидаемое как специалистами так и простыми обывателями, уже стало традиционным. Гости тематической площадки смогли обменяться опытом, подыскать подходящую строительную фирму, обзавестись надежными поставщиками и задать все интересующие вопросы профессионалам. «Комсомолка» стала непосредственным участником масштабного мероприятия и смогла пообщаться с представителями дальневосточных строительных компаний.

В этом году выставка открыла двери для посетителей в 26 раз. Мероприятие проходило в стенах КСК «Фетисов Арена». В рамках масштабного строительного проекта на выставке работала и открытая студия радио «Комсомольская правда» - Приморье». В эфире радиостанции о новинках в области деревянного домостроения рассказал коммерческий директор строительной компании «Кодама» Вячеслав Морозов.

Строительная компания «Кодама» (название обозначает в японской мифологии дух дерева), профильно занимающаяся возведением домов из дерева, представила на выставке уникальную для Дальнего Востока технологию строительства Naturi. Эта технология возведения домов из вертикального бруса успела хорошо зарекомендовать себя во всем мире, центральной части России, а в нашем регионе была представлена впервые. В особенностях, преимуществах и чем технология предпочтительнее привычных технологий возведения деревянных домов, разбиралась «КП».

- Возводятся наборные стены Naturi из нескольких элементов. Снаружи можно применять лиственницу, которая прочна и устойчива к климатическим условиям. Внутри можно использовать кедр, который в народе называют «дерево-доктор». Благодаря наличию фитонцидов его древесина нейтрализует неприятные запахи и вредные вещества, создавая определенный благоприятный микроклимат для человека. Основными преимуществами строительства из вертикального бруса можно назвать экологичность, так как не применяются клеевые соединения; отсутствие усадки; отсутствие перерубов, которые больше всего подвержены промерзанию. Так же данную технологию можно легко комбинировать с другими материалами, например, объединять с кирпичом или блоками. Объекты, построенные подобным методом, можно посмотреть на официальном сайте компании - поделился представитель компании «Кодама» Вячеслав Морозов.

По словам коммерческого директора компании «Кодама», стоимость возведения такого дома с рядом преимуществ существенно не отличается от стоимости постройки из клееного бруса или по технологии фахверк.

Вячеслав Морозов отметил также профессионализм своего коллектива. СК «Кодама» образована в рамках холдинга «Строительный Канцлер» - это единая структура, объединяющая ряд крупных компаний, профильно работающих в области строительства.

Для тех, кто только озадачился вопросами строительства дома, специалист посоветовал изучить рынок, технологии, посмотреть построенные объекты. Стоит также проконсультироваться с проектировщиками, определиться с примерным эскизом дома.

В группе компаний «Строительный Канцлер» работает собственный проектный отдел, юридическое бюро и агентство недвижимости. Помимо этого компания является застройщиком четырех коттеджных комплексов и, соответственно, может помочь с покупкой необходимой земли и главное реализовать строительство дома «под ключ». По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону 8 (423) 20-888-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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