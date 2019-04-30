2019-04-30T04:25:04+03:00
Экономика

Самостоятельно инвестировать можно с «БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» шагает в ногу со временем. Теперь электронный кошелек готов предложить своим клиентам открытие брокерского счета через мобильное приложение. В основе нового сервиса стоит инвестиционная платформа, разработанная
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«Объемы инвестиций и количество участников рынка будут планомерно увеличиваться, - уточнила заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер» Ольга Гарланд. - Государство способствует данному тренду, совершенствуя механизмы защиты частного инвестора».

Услугу можно подключить в разделе «Инвестиции БКС» мобильного приложения. Понятно, что доступ открыт только для держателей карт «Яндекс.Деньги», также обязательно иметь российское гражданство.

После можно инвестировать – без минимальной суммы, с комиссией в 0,3% от суммы сделки (не меньше 99 рублей). За ввод и вывод денег со счета комиссии нет. По статистике, представленной «БКС Брокер», инвесторы активно вкладываются в валюты, которые покупают по биржевому курсу и акции крупных зарубежных и отечественных компаний.

ООО «Компания БКС» входит в ФГ БКС и является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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